Tử vi 3 ngày tới (10/8 - 12/8), sao băng báo hiệu điềm lành, 3 con giáp may mắn phát tài, cát khí hưng thịnh, vận trình khai thông, công danh rực rỡ, liên tiếp đón nhận hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 04:07

Tử vi 3 ngày tới (10/8 - 12/8), 3 con giáp may mắn cát khí hưng thịnh vận trình khai thông, muốn gì được nấy.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc thuận lợi. Con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên công việc tiến hành suôn sẻ, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào quá lớn, mà kể cả có khó khăn thì cũng vượt qua dễ dàng. Nguồn thu nhập của con giáp ổn định từ công việc chính. Bản mệnh có thể sẽ cần phải có kế hoạch tiết kiệm chi tiêu cho hợp lý để tránh việc chi tiêu quá tay.

Chuyện tình của con giáp có nhiều bước tiến. Bản mệnh và nửa kia sau thời gian quen biết đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Tình yêu giúp con giáp ngày càng có động lực cố gắng trong tương lai.

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Người tuổi Mùi trong 3 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới vận trình thăng hoa. Con giáp may mắn có rất nhiều cảm hứng và sáng tạo. Không những thế, bạn sẵn sàng phá vỡ những thông lệ cũ và tìm đến những nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, bạn thể hiện khả năng quản lý tài chính thông minh. Thần Tài giúp đỡ, con giáp có được những cơ hội kiếm tiền quý giá. 

Chuyện tình cảm suôn sẻ, người độc thân tìm được đối tượng ưng ý. Người đã thành gia lập thất có được những hạnh phúc sum họp cùng người thân sau thời gian xa cách.

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Người tuổi Tỵ trong 3 ngày tới vận trình thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có nhiều tin vui về tài lộc trong 3 ngày tới. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, con giáp được giao nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Vị trí của bản mệnh trong tập thể ngày càng vững chắc. Lương thưởng tăng cao, bản mệnh có của ăn của để, không lo chi tiêu.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

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Người tuổi Hợi có nhiều tin vui về tài lộc trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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