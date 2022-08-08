Tử vi tuần thứ 2 của tháng 8, phú quý rợp trời, vận trình thuận lợi, 3 con giáp có số đại gia, tiền tài dư dả, cát khí dồi dào, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 22:47

Tử vi tuần thứ 2 của tháng 8, 3 con giáp may mắn có số đại gia, cát khí dồi dào, làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý trong tuần thứ 2 của tháng 8 gặp nhiều may mắn. Đường thăng tiến của con giáp vô cùng rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp. Thời điểm này đang là lúc cạnh tranh quyết liệt nên bản mệnh không được lơ mà tiếp tục cố gắng để giành thắng lợi sau cùng. Tài vận vượng sắc, con giáp không cần bận tâm quá nhiều vào chuyện chi tiêu.

Vận đào hoa cực vượng, bạn đón chờ tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể gặp được nhân duyên ưng ý, người đang yêu sẽ tìm được tiếng nói chung trong những vấn đề mà hai người thường gặp.

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Người tuổi Tý trong tuần thứ 2 của tháng 8 gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần thứ 2 của tháng 8 có cơ hội gặp quý nhân một cách vô cùng bất ngờ. Hãy trân trọng những mối quan hệ hiện tại của mình, bởi có thể họ chính là những người mang lại rất nhiều phúc lộc cho bạn trong tương lai. Thu nhập ổn định, con giáp may mắn chẳng những xây dựng cho mình cuộc sống thoải mái còn có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Bản mệnh tận hưởng thời gian cùng với gia đình. Hành động luôn quan tâm, chăm sóc cha mẹ cũng là một hình thức nêu gương cho con cái nếu bạn muốn những đứa con của mình trở thành người hiếu thảo.

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Người tuổi Mùi trong tuần thứ 2 của tháng 8 có cơ hội gặp quý nhân một cách vô cùng bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong tuần thứ 2 của tháng 8 vận trình vượng sắc. Nhờ có tam hợp nên đường công danh của con giáp cực vượng, có thể được khen thưởng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Bản mệnh có cơ hội phát huy hết ưu điểm và thế mạnh bản thân, thoải mái tiến lên.

Về chuyện tình cảm cũng trong giai đoạn ngọt ngào, sự hòa hợp gắn kết hai người khiến bạn thấy thoải mái. Có thể là mới quen biết hoặc đã là người yêu lâu năm nhưng cảm xúc dành cho nhau đều giản dị, thân thiết và tự nhiên.

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Người tuổi Sửu trong tuần thứ 2 của tháng 8 vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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