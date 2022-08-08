Tử vi 20 ngày tới, vận khí khai thông, cát lộc thuận lợi, 3 con giáp 'làm một lời mười', tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, chuyện mua nhà sắm xe gần ngay trước mắt

Tử vi 20 ngày tới, 3 con giáp may mắn tiền tài dư dả, có được cuộc sống sung túc, đủ đầy.
- Tử vi 3 ngày tới (9/8 - 11/8), thời thế đổi thay, vận trình rực rỡ, 3 con giáp hóa nguy thành an, tiền vàng dư dả, phúc khí đầy nhà, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng
- Qua hết hôm nay, khai thông tài lộc, phúc khí dồi dào, 3 con giáp dành hết vận may, sự nghiệp thăng tiến, tiền của đề huề, quý nhân che chở hóa nguy thành an
Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn trong 20 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Thiên Tài xuất hiện, nếu con giáp đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể, bạn sẽ trúng lớn trong thời gian này. Bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.
Con giáp coi trọng gia đình, biết vâng theo lời chỉ dạy của các bậc bề trên, đặc biệt là cha của mình. Bản mệnh cho rằng cha mẹ là người từng trải, hẳn sẽ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái và bạn cũng muốn mình trở thành một người như cha mẹ vậy.
Tuổi Dậu
Người tuổi Dậu trong 20 ngày tới có Cát Tinh che chở nên công việc tiến hành trôi chảy. Bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kỹ năng tốt, xử lý tình huống linh hoạt nên có thể giảm thiểu những thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
Tình cảm gia đình tốt đẹp cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh sẵn sàng mở rộng lòng mình với mọi người hơn. Bạn sẵn sàng chia sẻ với mọi người bí quyết để giữ được một gia đình hạnh phúc, đó là mọi người cần phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau.
Tuổi Tuất
Đường công danh của người tuổi Tuất cực vượng trong 20 ngày tới. Con giáp may mắn có thể được khen thưởng hoặc cất nhắc lên vị trí cao hơn, đảm nhiệm những trọng trách quan trọng. Bản mệnh có cơ hội phát huy hết ưu điểm và thế mạnh bản thân, thoải mái tiến lên.
Con giáp gặp ngày tam hợp nên đường nhân duyên hanh thông hơn hẳn. Bản mệnh tự tin thể hiện bản thân, rạch ròi trong các mối quan hệ nên tránh được không ít rắc rối, tình cảm cũng tiến triển tích cực hơn và có thể tiến xa trong tương lai.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.