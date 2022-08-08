Tử vi 20 ngày tới, vận khí khai thông, cát lộc thuận lợi, 3 con giáp 'làm một lời mười', tiền tài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, chuyện mua nhà sắm xe gần ngay trước mắt

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 20 ngày tới vận trình lên hương, cát lộc dư dả. Thiên Tài xuất hiện, nếu con giáp đang có những mối đầu tư ngoài thu nhập chính thì rất có thể, bạn sẽ trúng lớn trong thời gian này. Bản mệnh có thể bắt đầu lập kế hoạch chi tiêu thật hợp lý cho mình và gia đình trong tương lai.

Con giáp coi trọng gia đình, biết vâng theo lời chỉ dạy của các bậc bề trên, đặc biệt là cha của mình. Bản mệnh cho rằng cha mẹ là người từng trải, hẳn sẽ luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con cái và bạn cũng muốn mình trở thành một người như cha mẹ vậy.