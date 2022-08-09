Tuổi Tý

Tử vi 3 ngày giữa tuần (10/8 - 12/8) cho hay, người tuổi Tý nắm cơ hội làm giàu đang trong tầm tay, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ hơn nữa, thì có khi ước mơ trở thành hiện thực. Người tuổi Tý cũng vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới.

Trong thời gian này, những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự, công việc và tài vận có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, thậm chí là đổi đời, phát tài không ngờ. Ngoài ra, tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, sẽ tạo điều kiện cho con giáp may mắn này phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào, cuối năm có khả năng mua nhà mua xe.