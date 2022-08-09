Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp tốt bụng, hay thương người. Họ đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này luôn tâm niệm đi rồi sẽ đến, cố gắng rồi cũng sẽ thành công.

Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), con giáp tuổi Hợi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý. Người tuổi này làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ giúp đỡ về nguồn vốn. Họ làm ăn ngày càng phất phát, ký được nhiều hợp đồng lớn, nhỏ, tạo lại công ăn việc làm cho nhiều người.