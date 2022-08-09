Trúng số độc đắc sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), LỘC VỀ ĐẦY TAY, 3 con giáp này thu nhập bạc tỷ, tấn tài tấn lộc, đại cát đại lợi

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 14:28

Tử vi 12 con giáp có nói, sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), số mệnh an bài cho 3 con giáp may mắn này sẽ dễ dàng trúng số, tài chính hưng vượng, như ý cát tường.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi là con giáp tốt bụng, hay thương người. Họ đồng cảm, sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này luôn tâm niệm đi rồi sẽ đến, cố gắng rồi cũng sẽ thành công.

Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), con giáp tuổi Hợi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý. Người tuổi này làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ giúp đỡ về nguồn vốn. Họ làm ăn ngày càng phất phát, ký được nhiều hợp đồng lớn, nhỏ, tạo lại công ăn việc làm cho nhiều người.

con giap may man 2
Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), con giáp tuổi Hợi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp nói, rằng người tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động, nhiệt tình. Con giáp này sẽ sàng giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Phần lớn người tuổi Dậu đều có nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rộng.

Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), tài vận của tuổi Dậu tăng cao. Con giáp may mắn này được quý nhân phù trợ nên cuộc sống gặp nhiều may mắn. Tuổi Dậu nhận được cơ hội làm giàu, công việc diễn ra thuận lợi hơn trước. Bản mệnh sống chan hòa, biến tiến biết lùi nên quan hệ xã hội hữu hảo. Những mối quan hệ này giúp tuổi Dậu làm ăn thuận lợi, dễ thăng tiến.

con giap may man 3
Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), tài vận của tuổi Dậu tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão có ưu điểm là biết bản thân mình là ai, họ luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ công thành danh toại về mọi mặt.

Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều có chuyển biến tích cực. Công việc tuổi Mão khởi sắc bất ngờ, tạo điều kiện thăng quan tiến chức. Tuổi Mão sẽ được thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời, cuối năm có khả năng làm giàu.

con giap may man 1
Sau 17 giờ ngày mai (10/8/2022), tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 10/8/2022, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp này dễ trúng số độc đắc, 'trở mình' thành đại gia, tấn tài tấn lộc, đếm tiền mỏi tay

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 10/8/2022, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, 3 con giáp này dễ trúng số độc đắc, 'trở mình' thành đại gia, tấn tài tấn lộc, đếm tiền mỏi tay

Theo tử vi thứ Tư ngày 10/8/2022, vận mệnh an bài rằng 3 con giáp này sẽ có cơ may phát tài, tiền của hanh thông dồi dào, vạn sự hoan hỷ, như ý cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáo tử vi ngày 10/8/2022 tử vi ngày 10/8 12 con giáp tử vi tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 25 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng