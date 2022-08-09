Kể từ thứ Tư ngày 10/8/20022, bình minh rực sáng, 3 con giáp này làm ăn trúng đậm, tài lộc rực rỡ, giàu sang phú quý, vận trình lên hương

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất tài giỏi và siêng năng. Trong công việc, họ thể hiện mình là người nghiêm túc, cầu tiến. Người tuổi này sống tự lập, không thích nhờ vả người khác.

Kể từ thứ Tư ngày 10/8/20022, con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Con giáp may mắn này nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa. Con giáp tuổi này làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn.