Tử vi 3 ngày đầu tuần mới (8/8-10/8/2022) “Vịt hóa thiên nga” đổi vận giàu sang, cơ hội kiếm tiền nhờ đầu tư, 1 lời 100 tiền vào đầy két, bỗng chốc hóa “đại gia”

Tuần này là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt vào khoảng thời gian đầu tuần, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc ngay từ đầu tuần. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân.

Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao.

Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Tuổi Hợi

Vận may cũng sẽ tìm đến với người tuổi Hợi trong 3 ngày đầu tuần (8,9,10/8/2022). Công việc có những chuyển biến tích cực khi bạn đã tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

Dù vẫn chưa thể coi là bước đột phá lớn nhưng mọi thứ đang tốt dần lên nhiều so với trước đó. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để thể hiện và gây ấn tượng với cấp trên, tự tìm kiếm cơ hội thăng tiến cho mình.

Để có thể trở thành con giáp may mắn nhất tuần, người tuổi Hợi cũng đã phải cố gắng rất nhiều chứ không có chuyện ngồi đợi vận may ập tới. Những gì bạn đạt được đều nhờ vào nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn.

Cát khí vượng cũng giúp đường tài lộc có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt, nguồn thu không những đến từ công việc chính mà bản mệnh cũng có thu nhập phụ. Nhờ vậy, người tuổi Hợi không phải lo lắng gì về chuyện tiền bạc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp phát tài trong tuần mới. Đầu tuần là khoảng thời gian bạn cần phải làm việc hết sức chăm chỉ để khẳng định bản thân, cũng như xây dựng các mối quan hệ hứa hẹn.Và trong thời gian này, bạn nên tìm được nhiều cơ hội làm giàu do người thân quen giới thiệu.

Ảnh minh họa: Internet

Lúc này, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt và phát huy điểm mạnh của bản thân chứ đừng nên chần chừ, do dự, bởi cơ hội chẳng chờ đợi ai bao giờ.

3 ngày đầu tuần sau (8,9,10/8/2022) là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng và số tiền bạn kiếm được sẽ chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ngoài ra, có một số người còn phát tài dựa vào may mắn, số tiền kiếm được đủ để bạn dư dả trong một vài ngày. Bạn không nên chỉ nghĩ đến chuyện hưởng thụ, hãy tìm cách để tiền tiếp tục đẻ ra tiền.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.