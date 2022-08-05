Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 11:18

Cuối tuần túi tiền của người khác sẽ vơi đi do đi chơi, nghỉ dưỡng nhưng đối với 4 con giáp này, không những tiền không mất đi 1 đồng nào mà còn bội thu, nhân đôi nhân ba, tiêu xài thả ga.

Tuổi Ngọ

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) của 12 con giáp dự báo trong tuần tuổi Ngọ may mắn hơn những con giáp khác vì được Thái Âm và Dịch Mã độ vận. Vận khí rất tốt cho nên dù không làm gì cả thì tiền vẫn tự nhiên vào túi, sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, dâng tiền bằng 2 tay tiêu xài thoải mái, không cần phải nghĩ.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc trong tuần mới cực kỳ có lợi cho những bạn tuổi Ngọ năng động nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, bởi cơ hội phát triển bản thân nằm ở lựa chọn của bạn, cơ hội thăng tiến về sự nghiệp lẫn tiền bạc đều có chiều hướng rất tốt. 

Tuổi Dần

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 2 ngày cuối tuần này (6-7/8/2022) của tuổi Dần khá may mắn, đặc biệt là nhờ có cát tinh Tử Vi chiếu mệnh nên học tập, công việc cực kỳ suôn sẻ. Những vất vả của tuần cũ dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này.

Công việc may mắn, đi xa, xuất ngoại, cầu công danh đều thành công như ý. Tuổi này sống mạnh mẽ, gan dạ, thông minh nên đi làm ở đâu cũng được người khác nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bạn nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách tin tưởng thương yêu.

May mắn hơn nữa là đường tài lộc khởi sắc rõ rệt do trong lúc làm việc bạn lại phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu phụ giúp bạn có những ngày sắp tới tiêu xài thoải mái.

Tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngày cuối tuần của tuổi Sửu công việc thuận lợi. Được Thực Thần ưu ái nên Sửu khá hên trong chuyện tiền bạc, ăn uống. Nhiều người nhận được lời mời tham gia ăn uống, tiệc tùng trong ngày này. Những bạn đang túng thiếu tiền bạc được người nhà giúp đỡ trong lúc nguy cấp.

Đường tài lộc nhờ cục diện này nên khá khởi sắc, đây chính là điểm sáng trong 2 ngày cuối tuần. Với những ai làm kinh doanh thì đây là một ngày buôn may bán đắt, làm việc không có thời gian nghỉ ngơi.

Tuổi Thân

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân hầu hết là những người chủ yếu dựa vào năng lực của bản thân để kiếm tiền và xây dựng sự nghiệp vững chắc. Người tuổi này có tâm hồn rất tinh tế, khả năng nhìn nhận thấu đáo, có thể thấy cơ hội mà người khác không thấy.

Theo tử vi, tuổi này thông minh, khôn khéo bậc nhất trong số 12 con giáp. Họ ngay cả khi có xuất phát điểm thấp cũng sẽ nhanh chóng vươn lên, vượt qua những người khác. Họ có khả năng kiếm tiền giỏi, nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ dễ đạt được thành công. Không chỉ gây dựng được sự nghiệp thành công cho mình, tuổi Thân còn giúp người thân trong gia đình phát triển, ngày càng vững bước tiến về phía trước. 

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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