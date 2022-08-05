Bị “ăn không nói có”, “gắp lửa bỏ tay người” là những gì 3 con giáp sau phải hứng chịu trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022)

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 10:10

Có thể do quá được lòng mọi người mà ba con giáp sau luôn có kẻ ganh ghét, tìm cách hãm hại. Trong ba ngày sau (6/8-8/8/2022) 3 con giáp này phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói và cách hành sự để tránh bị tiểu nhân dựa vào sơ hở mà cạnh khóe, phá hoại.

Tuổi Dậu

Xem tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, người tuổi Dậu có điềm báo tiểu nhân hãm hại trong công việc. Bản mệnh vốn không quá quan tâm đến những chuyện bên ngoài không liên quan đến mình nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt.

Bị “ăn không nói có”, “gắp lửa bỏ tay người” là những gì 3 con giáp sau phải hứng chịu trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 ngày sau (6/8-8/8) thời gian nguy hiểm, người tuổi Dậu nên học cách nói năng thận trọng, làm tốt việc của mình chứ đừng vội lo chuyện bao đồng. Trong công việc nên tiết chế cảm xúc, nên hiểu rõ đâu là chuyện tình cảm, đâu là trách nhiệm, đừng lẫn lộn là hơn.

Nếu gặp phải đối phương là người có quyền lực thì trước hết vẫn nên nhún nhường để tìm kế an thân. Hành sự thận trọng, kiểm tra kỹ càng từng chi tiết nhỏ, chớ để sơ hở rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khôn lường.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022) có điềm bị người khác hãm hại, vợ chồng có thể xung đột, cho nên trong chuyện tình cảm nên dành cho nhau sự tin tưởng và cùng xây dựng bảo vệ lẫn nhau.

Bị “ăn không nói có”, “gắp lửa bỏ tay người” là những gì 3 con giáp sau phải hứng chịu trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tý 3 ngày tới gặp cục diện tương hại, cần phải cẩn trọng khi tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh, đề phòng gây hại. Trong công việc không được người khác giúp sức, còn gặp phải kẻ vô ơn cho nên không nhờ cậy được nhiều.

Hãy cẩn thận trong đầu tư kinh doanh nếu không sẽ bị người khác hãm hại. Tuổi này không nên tin tưởng quá lớn vào các khoản đầu tư mạo hiểm, nếu không muốn chịu thiệt hại lớn.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 26/8/2021 hôm nay, tuổi Mùi cho rằng mình là kẻ bị hại đáng thương. Thay vì để người khác nắm giữ vai trò dẫn dắt thì con giáp này nên có sự chủ động của riêng mình. Có lẽ bản mệnh đã tự biến mình thành một người thụ động từ bấy lâu nay. Giờ là lúc cần phải thay đổi rồi.

Bị “ăn không nói có”, “gắp lửa bỏ tay người” là những gì 3 con giáp sau phải hứng chịu trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dù đỉnh núi trước mặt con giáp này xa đến mấy, cao đến mấy, hãy cứ nhẫn nại bước đi, rồi sẽ tìm thấy cái đích mà mình mong đợi bấy lâu. Hãy tập trung và nỗ lực trong hành trình của mình thay vì để mình phân tâm, bản mệnh sẽ đạt được mục tiêu của mình. Càng là việc quan trọng thì càng hạn chế số người biết được. Nếu có thể, hãy tự mình làm từ đầu đến cuối, tránh để thông tin lộ ra ngoài, trở thành miếng mồi ngon cho kẻ tiểu nhân xâu xé.

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi hôm nay, vé số chiều sổ, đúng 4 giờ 30 ngày 5/8/2022 3 con giáp sau sẽ trúng sổ xố, tay nắm tiền tỷ, tài lộc vô biên, phước phần nhiều vô kể

Tử vi hôm nay, vé số chiều sổ, đúng 4 giờ 30 ngày 5/8/2022 3 con giáp sau sẽ trúng sổ xố, tay nắm tiền tỷ, tài lộc vô biên, phước phần nhiều vô kể

Hôm nay 3 con giáp sau gặp được cát tinh, nên mua vé số bởi vì cơ hội trúng số cực kỳ lớn, khả năng trúng độc đắc, cải phận trở thành người giàu ngay tức khắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng