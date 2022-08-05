Bị “ăn không nói có”, “gắp lửa bỏ tay người” là những gì 3 con giáp sau phải hứng chịu trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022)

Xem tử vi tháng 7 âm lịch cho biết, người tuổi Dậu có điềm báo tiểu nhân hãm hại trong công việc. Bản mệnh vốn không quá quan tâm đến những chuyện bên ngoài không liên quan đến mình nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vẫn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt.

Nếu gặp phải đối phương là người có quyền lực thì trước hết vẫn nên nhún nhường để tìm kế an thân. Hành sự thận trọng, kiểm tra kỹ càng từng chi tiết nhỏ, chớ để sơ hở rơi vào tay kẻ xấu thì hậu quả khôn lường.

3 ngày sau (6/8-8/8) thời gian nguy hiểm, người tuổi Dậu nên học cách nói năng thận trọng, làm tốt việc của mình chứ đừng vội lo chuyện bao đồng. Trong công việc nên tiết chế cảm xúc, nên hiểu rõ đâu là chuyện tình cảm, đâu là trách nhiệm, đừng lẫn lộn là hơn.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong 3 ngày tới (6/8-8/8/2022) có điềm bị người khác hãm hại, vợ chồng có thể xung đột, cho nên trong chuyện tình cảm nên dành cho nhau sự tin tưởng và cùng xây dựng bảo vệ lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuổi Tý 3 ngày tới gặp cục diện tương hại, cần phải cẩn trọng khi tiếp xúc với đối thủ cạnh tranh, đề phòng gây hại. Trong công việc không được người khác giúp sức, còn gặp phải kẻ vô ơn cho nên không nhờ cậy được nhiều.

Hãy cẩn thận trong đầu tư kinh doanh nếu không sẽ bị người khác hãm hại. Tuổi này không nên tin tưởng quá lớn vào các khoản đầu tư mạo hiểm, nếu không muốn chịu thiệt hại lớn.

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 26/8/2021 hôm nay, tuổi Mùi cho rằng mình là kẻ bị hại đáng thương. Thay vì để người khác nắm giữ vai trò dẫn dắt thì con giáp này nên có sự chủ động của riêng mình. Có lẽ bản mệnh đã tự biến mình thành một người thụ động từ bấy lâu nay. Giờ là lúc cần phải thay đổi rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Dù đỉnh núi trước mặt con giáp này xa đến mấy, cao đến mấy, hãy cứ nhẫn nại bước đi, rồi sẽ tìm thấy cái đích mà mình mong đợi bấy lâu. Hãy tập trung và nỗ lực trong hành trình của mình thay vì để mình phân tâm, bản mệnh sẽ đạt được mục tiêu của mình. Càng là việc quan trọng thì càng hạn chế số người biết được. Nếu có thể, hãy tự mình làm từ đầu đến cuối, tránh để thông tin lộ ra ngoài, trở thành miếng mồi ngon cho kẻ tiểu nhân xâu xé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.