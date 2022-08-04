3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đầu tuần sau (8/8/2022), tài khoản sẽ được “ting ting” một số tiền lớn, quý nhân phù hộ, giúp đỡ thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/08/2022 17:26

Tài khoản của bạn đang hết tiền phải không? Đừng lo vì đầu tuần sau top 3 con giáp này sẽ được cho tiền vào tài khoản, bạn bè kéo nhau vào xin vía không kịp.

Tuổi Tỵ

3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đầu tuần sau (8/8/2022), tài khoản sẽ được “ting ting” một số tiền lớn, quý nhân phù hộ, giúp đỡ thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Trong vài ngày tới tuổi Tỵ sẽ có những niềm vui bất ngờ, cụ thể là ngày 8/8 này bạn sẽ có một số tiền lớn từ một quý nhân. May mắn này cũng giúp tài lộc dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Rắn sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Tuổi Ngọ

3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đầu tuần sau (8/8/2022), tài khoản sẽ được “ting ting” một số tiền lớn, quý nhân phù hộ, giúp đỡ thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8 là một khoảng thời gian nhiều may mắn đối với người tuổi Ngọ, đặc biệt là trên phương diện tài lộc.Dường như khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân của bạn. Có thể nói khó khăn xuất hiện vào giờ phút này cũng không thể cản được bước chân trở thành “đại gia” của bạn.

Người tuổi Ngọ có quan hệ xã giao hài hòa giúp mọi việc tiến triển càng suôn sẻ hơn. Ngay đầu tuần sau, đúng ngày 8/8/2022 bạn sẽ đón nhận được một tin vui lớn, tài khoản được “ting ting” một khoản tiền giúp bạn trả được các món nợ nần, niềm vui còn nhân đôi khi được tặng một món quà lớn, biến bạn từ “ăn mày’ thành “đại gia”. Bạn bè đều ngưỡng mộ vào xin vía không kịp.

Tuổi Dần

3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đầu tuần sau (8/8/2022), tài khoản sẽ được “ting ting” một số tiền lớn, quý nhân phù hộ, giúp đỡ thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 8/8/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Dần do được cát tinh soi đường chỉ lối nên kiếm được nhiều tiền bạc, tài lộc ào ào đổ về tài khoản. Với món lộc này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm làm việc và phát triển sự nghiệp.

Tuổi dần trong năm nay không có nhiều may mắn về đường tình duyên, nhưng “đen tình đỏ bạc” con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Dần rất thăng hoa, nhất là sẽ có cát tinh giúp đỡ, tiền vào tay cực dồi dào. Thế nên người tuổi Dần nên cảm thấy vui thay vì nhàm chán vì mãi không có người yêu nhé!

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa ngày 7/8/2022, 3 con giáp sau phải làm ngay những điều này để quét sạch xui xẻo, dọn đường cho tiền tài bước vào nhà, bỏ lỡ sẽ hối hận vô cùng

Đúng 12 giờ trưa ngày 7/8/2022, 3 con giáp sau phải làm ngay những điều này để quét sạch xui xẻo, dọn đường cho tiền tài bước vào nhà, bỏ lỡ sẽ hối hận vô cùng

3 con giáp bị tà khí vây bám, chặn lối đi của tài lộc, vì thế mà cả nửa năm qua không dư một đồng, hãy nhanh chóng làm ngay những điều này vào 12 giờ trưa ngày 7/8/2022 để hóa giải.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tâm linh 12 con giáp tử vi top 3 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 56 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 5 giờ 30 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 6 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng