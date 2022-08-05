Ngày chủ nhật của 3 con giáp nổi bật: Tuổi Sửu thở phào nhẹ nhõm vì xui xẻo qua đi, Tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 22:15

Tháng cô hồn có lẽ khá khó khăn cho 12 con giáp khi liên tục gặp phải những vận hạn xui xẻo không đáng có. Tử vi hôm nay dự báo trước cho 3 con giáp và những điều sắp gặp vào ngày cuối tuần (7/8/2022).

Tuổi Sửu

Tử vi cuối tuần ngày Chủ Nhật (7/8/2022) của 12 con giáp dự báo tuổi Sửu gặp hung tinh Đại Hao chủ về mất mát, đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong. Cuối tuần vì có sao Tử Vi độ mệnh nên có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm.

Ngày chủ nhật của 3 con giáp nổi bật: Tuổi Sửu thở phào nhẹ nhõm vì xui xẻo qua đi, Tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Sửu đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn có thêm Thiên Ấn trợ mệnh nên đỡ được phần nào xui xẻo. Cần cẩn thận nếu không bạn sẽ vướng thị phi chốn công sở. Những người làm công việc liên quan đến y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn những người khác, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần.

Thế nhưng đừng vội chủ quan, đường tài lộc vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của như chơi. Bản mệnh đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền, dù người ta trả tiền lãi cao cũng không được cho vay vì nguy cơ mất trắng cực cao. Muốn nhập thêm hàng về bán thì nên chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn.

Chuyện tình cảm của người đã có gia đình khá thuận. Nhưng những bạn tuổi này mà chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút khi dù bạn có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn cứ không được như ý. Bạn bè chơi với nhau thì phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau vì Sửu nên dẹp bớt, họ không có ích cho cuộc sống của bạn.

Tuổi Tý

Ngày cuối tuần này, chỉ cần tuổi Tý chịu khó chăm chỉ, tập trung làm việc sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Trên phương diện sự nghiệp, mọi kế hoạch đều tiến triển đều đặn đúng như dự kiến của bạn.

Ngày chủ nhật của 3 con giáp nổi bật: Tuổi Sửu thở phào nhẹ nhõm vì xui xẻo qua đi, Tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn luôn được mọi người xung quanh giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thậm chí trong tháng này bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý.

Điều quan trọng là bạn cần phải tập trung vào nhiệm vụ, chớ nên làm việc theo cảm hứng nhất thời. Trên phương diện tài lộc, tài lộc vẫn chảy về túi của bạn khá đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng các mối hợp tác làm ăn của mình, chắc hẳn bạn sẽ tìm ra được những đối tác hoặc khách hàng triển vọng, đem lại nguồn tiền dư dả cho hiện tại và cho cả tương lai.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cuối tuần được Thiên Ấn nâng đỡ nên đi làm đỡ vất vả hơn mọi ngày. Bạn nói nhưng có người tiếp thu, có người ủng hộ, giảm bớt căng thẳng trong công việc. Những người làm tăng ca hay được cấp trên tạo niềm vui bất ngờ.

Ngày chủ nhật của 3 con giáp nổi bật: Tuổi Sửu thở phào nhẹ nhõm vì xui xẻo qua đi, Tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân, tuổi Mão có cơ hội thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ cục diện Mộc dưỡng Hỏa, Mão chuyên tâm với nửa kia nhiều hơn, chớ nên đứng núi này trông núi nọ mà khiến tình yêu rạn nứt. Để có được hạnh phúc như hôm nay chính là sự chân thành và chung thủy của bản mệnh.

Vận tài chính hanh thông, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Ngoài ra nếu có ý tưởng kinh doanh gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay ngày mai, không nên chần chừ mà hỏng việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa

Tử vi 2 ngày cuối tuần (6-7/8/2022) top 4 con giáp sau sẽ gặp được quý nhân, cho tiền xài thoải mái, tử vi học cho thấy thần số may mắn, dễ phát tài phát lộc, khả năng trúng số cao, nhân duyên cũng theo đó nở hoa

Cuối tuần túi tiền của người khác sẽ vơi đi do đi chơi, nghỉ dưỡng nhưng đối với 4 con giáp này, không những tiền không mất đi 1 đồng nào mà còn bội thu, nhân đôi nhân ba, tiêu xài thả ga.

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