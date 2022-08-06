Tử vi tuần mới của các con giáp (Từ 8/8/2022): 3 con giáp chật vật vì tâm trạng uể oải, bị thiệt thòi trong cơ quan, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, con đường sự nghiệp có thăng tiến nhưng chậm chạp

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 22:02

Tháng cô hồn nên các con giáp thường xuyên gặp những tai ương hay xui xẻo cũng không phải điều gì quá bất ngờ, tử vi tuần này mách bảo để 3 con giáp sau chuẩn bị tinh thần đón chào một tuần mới, dù may mắn hay xui xẻo cũng nên biết trước sẽ tốt hơn.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của các con giáp (Từ 8/8/2022): 3 con giáp chật vật vì tâm trạng uể oải, bị thiệt thòi trong cơ quan, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, con đường sự nghiệp có thăng tiến nhưng chậm chạp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới từ 8/8/2022 đối với tuổi Tý phải nói là một tuần khá chật vật. Đầu tuần đã có tâm trạng uể oải, trì trệ mệt mỏi. Gần đây áp lực đến từ nhiều phía khiến con giáp này khó có thể thoải mái đầu óc nổi một ngày.

Đầu tuần sự xuất hiện của Chính Ấn tinh khiến công việc của Tý bị đẩy lùi tiến độ. Dù con giáp này có tiếng nói ở cơ quan, không bị thiệt thòi trong công việc nhưng đôi lúc vẫn bị cấp trên chỉ trích vì hơi chậm chạp và lơ là. Cuối tuần đi làm nhớ cẩn thận vì có điềm tiểu nhân tìm đến quấy phá không cho bạn làm ăn yên ổn.

May mắn có sao Tử Vi nên đường tài lộc may mắn hơn người. Con giáp này không cần phải lo lắng quá mức về chuyện tiền bạc vì tiền vào khá nhiều. Nhưng mà này, trong tuần thì tiêu pha dè xẻn kẻo cháy túi không có tiền đi đám cưới, sinh nhật.

Tuổi Dần 

Tử vi tuần mới của các con giáp (Từ 8/8/2022): 3 con giáp chật vật vì tâm trạng uể oải, bị thiệt thòi trong cơ quan, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, con đường sự nghiệp có thăng tiến nhưng chậm chạp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần tuần mới dự sẽ có hung tinh Đại Hao và Tiểu Hao cùng lúc chiếu vận chủ về mất mát, hao tài là phần nhiều. Làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản lặt vặt cần đến tiền nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, chi tiêu dè sẻn may ra vượt qua được tuần này.

Đừng quá lo lắng mà mất bình tĩnh vì đường tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn áp. Chính Quan tinh soi vận đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn đến một nơi mới. Vậy nên, tốt nhất là bạn nên tiếp tục tập trung cho công việc đi đừng để ý chuyện phiếm ở chỗ làm.

Đầu tuần bản mệnh có thể sẽ chưa cảm nhận được mất mát tiền bạc nhưng càng về cuối tuần càng thấy rõ. Khi hợp tác làm ăn nên cẩn thận chuyện giấy tờ kẻo bị lừa lúc nào không hay. Tuy nhiên, nếu không may có vận đen ấy có xảy ra thật thì cũng đừng quá buồn bã. Hãy coi đó là một lần "tán hạn" mà thôi.

Đầu tuần đường tình cảm nhờ Tam Hội cục nên cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ. Sự thấu hiểu và cộng hưởng sẽ giúp bạn và người ấy càng gắn bó khăng khít với nhau hơn nữa. Con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa trong tuần này, có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của bạn bị xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này bởi chịu ảnh hưởng từ Thiên Quan và Thương Quan. Bạn dễ mâu thuẫn với lãnh đạo hoặc có cách hành xử gây mất lòng cấp trên. 

Tử vi tuần mới của các con giáp (Từ 8/8/2022): 3 con giáp chật vật vì tâm trạng uể oải, bị thiệt thòi trong cơ quan, bị kẻ tiểu nhân hãm hại, con đường sự nghiệp có thăng tiến nhưng chậm chạp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp rắc rối, bạn nên suy nghĩ tích cực hơn, tránh ngại gian khổ nhất thời bởi điều này sẽ giúp bạn có một tương lai tươi sáng hơn. Người làm nghề tự do có cơ hội hợp tác, mở rộng mối quan hệ, tuy nhiên trong chuyện tình cảm, bạn lại dễ bất đồng. Dù có nóng nảy, bạn cũng nên kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân, khiến đối phương khó chịu. Tuy nhiên mặt tình cảm tuần này không khuyến khích bản mệnh xởi lởi, cởi mở với tất cả mọi người xung quanh. Lắm kẻ thấy bạn phát triển, làm ăn được thì ghen tức đỏ mắt, toàn giả tạo để lật đổ bạn. Yêu đương khá chóng vánh, không nên quen người yêu qua các ứng dụng hẹn hò.

 

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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