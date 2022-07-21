Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), 3 con giáp này phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh, công trạng đủ đầy, như ý cát tường

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), vận khí của người tuổi Thân vô cùng vượng phát, gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên có thể thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công khiến mọi người ngưỡng mộ. Ngoài ra, nhờ có sự nhanh nhạy, giỏi thích ứng với thời cuộc nên tuổi Thân đầu tư vào lĩnh vực gì cũng có thể thu lời nhanh chóng.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), vận khí của người tuổi Thân vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất thông minh nhưng cũng rất điềm tĩnh, chịu đựng được cô đơn. Họ luôn giữ thái độ cầu tiến trong suốt cuộc đời và rất kiên nhẫn đối mặt với khó khăn. Con giáp này luôn hướng tới với cách sống tích cực, lối làm việc hăng hái nên cuộc sống không bao giờ xuống dốc dù cũng có lúc gặp khó khăn, vất vả.

Dự đoán trong 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), người tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều bất ngờ khác nhau, vạn sự vô cùng suôn sẻ. Trong mùa này, tiền bạc của con giáp tuổi Mão ngày càng nhiều, công việc kinh doanh đặc biệt phát đạt. Do tốc độ phát triển nhanh nên ngân khố ngày càng đầy, ổn định cuộc sống.