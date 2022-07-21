Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), 3 con giáp này phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh, công trạng đủ đầy, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 21/07/2022 11:48

Theo dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), 3 con giáp này sự nghiệp khởi sắc, thành công vang dội, vận trình hanh thông, hòa khí sinh tài, lộc lá xum xuê, muốn gì được nấy.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn thông minh, hoạt bát, lương thiện lại có phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng diễn ra thuận lợi. Trong cuộc sống, tuổi Thân được không ít người yêu quý, luôn có quý nhân phù trợ.

Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), vận khí của người tuổi Thân vô cùng vượng phát, gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh có quý nhân dẫn đường chỉ lối nên có thể thăng tiến nhanh chóng trên con đường sự nghiệp, gặt hái được nhiều thành công khiến mọi người ngưỡng mộ. Ngoài ra, nhờ có sự nhanh nhạy, giỏi thích ứng với thời cuộc nên tuổi Thân đầu tư vào lĩnh vực gì cũng có thể thu lời nhanh chóng.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), 3 con giáp này phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh, công trạng đủ đầy, như ý cát tường - Ảnh 1
Theo tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), vận khí của người tuổi Thân vô cùng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất thông minh nhưng cũng rất điềm tĩnh, chịu đựng được cô đơn. Họ luôn giữ thái độ cầu tiến trong suốt cuộc đời và rất kiên nhẫn đối mặt với khó khăn. Con giáp này luôn hướng tới với cách sống tích cực, lối làm việc hăng hái nên cuộc sống không bao giờ xuống dốc dù cũng có lúc gặp khó khăn, vất vả.

Dự đoán trong 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), người tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều bất ngờ khác nhau, vạn sự vô cùng suôn sẻ. Trong mùa này, tiền bạc của con giáp tuổi Mão ngày càng nhiều, công việc kinh doanh đặc biệt phát đạt. Do tốc độ phát triển nhanh nên ngân khố ngày càng đầy, ổn định cuộc sống.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), 3 con giáp này phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh, công trạng đủ đầy, như ý cát tường - Ảnh 2
Dự đoán trong 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), người tuổi Mão sẽ đón nhận nhiều bất ngờ khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất rất cẩn trọng và kỷ luật. Họ trung thành, đối xử tử tế với mọi người và một khi đã quyết tâm là sẽ kiên trì làm việc đến cùng, không ngại khó ngại khổ.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7) có nói, người tuổi Tuất sẽ bắt đầu gặp nhiều may mắn hơn, vận may kéo dài vô cùng. Người tuổi này sẽ có cơ hội phát triển tốt, cần nắm bắt và thể hiện tốt khả năng của mình. Làm được điều này, họ sẽ trở thành những người nổi bật, có cả địa vị và tiền bạc.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7), 3 con giáp này phúc khí dồi dào, tài vận hưng thịnh, công trạng đủ đầy, như ý cát tường - Ảnh 3
Tử vi 3 ngày cuối tuần (22/7 - 24/7) có nói, người tuổi Tuất sẽ bắt đầu gặp nhiều may mắn hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 22/7/2022, 3 con giáp này VINH QUY BÁI TỔ, sự nghiệp đại thắng, giàu có vô cùng, tài sản gia tăng, danh lợi song toàn

Sau ngày mai, thứ Sáu ngày 22/7/2022, 3 con giáp này VINH QUY BÁI TỔ, sự nghiệp đại thắng, giàu có vô cùng, tài sản gia tăng, danh lợi song toàn

Theo tử vi 12 con giáp, sau ngày mai, thứ Sáu ngày 22/7/2022, 3 con giáp này có số mệnh khởi sắc, vận số hài hòa, tài sản bạc tỷ, vinh hoa phú quý, vạn sự như ý, cầu được ước thấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tử vi 3 ngày cuối tuần tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 22/7 tử vi ngày 22/7/2022 tử vi hàng ngày tử vi tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình