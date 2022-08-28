Tử vi 22 ngày tới (29/8 - 19/9): Thần Tài chiếu rọi, tinh tú xoay vần, 3 con giáp vận trình thăng hoa, làm ăn phát đạt, tài lộc đột phá, tiền vàng trút xuống như mưa, một bước trở thành đại gia tiền tỷ

Do có vận quý nhân giúp đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Sửu vô cùng rực rỡ . Thu nhập từ nhiều nguồn mang tới cho con giáp may mắn này một cuộc sống sung túc, dư dả. Những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

22 ngày tới, người tuổi Sửu khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây.

Do có Tam Hợp nâng đỡ nên tuổi Mão cũng nằm trong số 3 con giáp phát tài 22 ngày tới. Thời điểm này, Sửu làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh cực kỳ thành công, đạt được những bước tiến vượt bậc do cá tính mạnh mẽ độc lập lẫn tài lãnh đạo hơn người.

22 ngày tới, người tuổi Sửu khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ, con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 22 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Thân tăng lên nhanh chóng, thời cơ của họ sẽ đến. Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì do sự điều chuyển nhân sự trong công ty, họ sẽ được phân công làm nhiệm vụ mới.

Tử vi cho biết những người tuổi Thân chính là con giáp may mắn trong 22 ngày sắp tới. Trong thời gian này, người tuổi Thân nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này. Con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai.

Là con giáp phát tài 22 ngày tới nên vận trình tài lộc của người tuổi Thân có nhiều điểm sáng đáng kể. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lớn nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu, đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu.

Vận may tiền bạc tìm đến nên con giáp này, con giáp có thể kiếm được nhiều tiền của, tích lũy được một số vốn lớn trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp có nói, vận may của người tuổi Dậu không chỉ lội ngược dòng mà cuộc sống cũng được nâng lên tầm cao mới trong 22 ngày tới. Bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra bạn cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào, người nghèo sẽ phất lên như diều gặp gió, ngày giàu sẽ càng giàu hơn.

Người tuổi Dậu trong khoảng thời gian này sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ ơn trên. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Có thể thấy, tài lộc của con giáp vô cùng tươi sáng. Dậu gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ.

Con giáp này sẽ được Thần Tài ưu ái hơn người, cơ hội thay đời đổi vận có một không hai. Dù ngày trước có khó khăn, gian khổ thế nào thì trong 22 ngày tới đây, vận may của Dậu sẽ tăng vọt, công việc thăng tiến vượt trội, tiền tài dư dả.

Bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra Dậu cũng gặp được nhiều may mắn, công việc thăng hoa kéo theo tài vận dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.