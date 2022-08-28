Tử vi 7 ngày tới (29/8 - 4/9), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp được Trời thương ban cho lộc lớn, đánh đâu trúng đó, ôm trọn bạc tỷ, làm ăn vào cầu trúng quả, xóa nợ đổi đời giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 17:14

7 ngày tới, 3 con giáp này được phủ may mắn tài lộc khắp người, tiền vào túi khó kiểm soát, kẽo kẹt gánh vàng về nhà.

Tuổi Hợi

Trong 7 ngày tới, những con giáp tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ, những con giáp này tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết.

Theo tử vi, 7 ngày tới, con đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ vô cùng hanh thông, vận may liên tiếp kéo đến, làm gì cũng đạt được kết quả như ý. Sự nghiệp của họ thăng hoa, bùng nổ, ai làm công sở thì được đồng nghiệp giúp đỡ, cấp trên trọng dụng, đề bạt. 

Do được sao “Thiên Mã” soi chiếu nên vận may không ngừng đến với người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ có cơ hội nhận được rất hiều những khoản tiền lớn bất ngờ, đồng thời sự nghiệp cũng lên như diều gặp gió. Danh lợi song toàn nên người tuổi Hợi chắc chắn sẽ trở thành người giàu sang, phú quý trong thời gian tới.

Tử vi 7 ngày tới (29/8 - 4/9), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp được Trời thương ban cho lộc lớn, đánh đâu trúng đó, ôm trọn bạc tỷ, làm ăn vào cầu trúng quả, xóa nợ đổi đời giàu sụ - Ảnh 1
Theo tử vi, 7 ngày tới, con đường tài lộc của tuổi Hợi sẽ vô cùng hanh thông, vận may liên tiếp kéo đến, làm gì cũng đạt được kết quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi cho biết trong thời gian 7 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ có quý nhân phù trợ giúp họ vươn lên thành công phát tài. Trời thương nên những người tuổi Dậu sẽ có những khoản thu nhập lớn tạo nên tảng cho sự triển trong tương lai. Thời gian này tuổi Dậu nên tận dụng cơ hội trời cho để nhanh chóng thay đổi vận mệnh của mình.

Do cung mệnh xuất hiện cát tinh “ Thực Thần” nên người tuổi Dậu sẽ được quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Những cơ hội phát tài từ “trên trời rơi xuống” liên tiếp đến với con giáp này. Điều này giúp cho người tuổi Dậu có thể dễ dàng trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Đối với những người buôn bán kinh doanh, những con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được vô vàn những cơ hội kiếm tiền, do đó những con giáp này cần tỉnh táo để có thể hưởng trọn lộc trời trong thời gian tới.

Tử vi 7 ngày tới (29/8 - 4/9), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp được Trời thương ban cho lộc lớn, đánh đâu trúng đó, ôm trọn bạc tỷ, làm ăn vào cầu trúng quả, xóa nợ đổi đời giàu sụ - Ảnh 2
Theo tử vi cho biết trong thời gian 7 ngày tới, người tuổi Dậu sẽ có quý nhân phù trợ giúp họ vươn lên thành công phát tà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi chỉ ra rằng trong gian 7 ngày tới, được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thìn có được vô số cơ hội tốt trong công việc, do đó thu nhập tăng lên nhanh chóng nên họ có thêm nhiều tài sản để dành hoặc mua sắm những thứ tuổi Thìn muốn. Nhất là trong thời gian này tuổi Thìn sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền bạc và tìm được một nửa đích thực của mình.

Do Tài cung xuất hiện “Quốc Ấn” nên sự nghiệp của con giáp này vô cùng hanh thông từ đó tài vận cũng thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Thìn sẽ thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài. Do đó con giáp này sẽ nhanh chóng thoát cảnh “ khó khăn về tài chính” và trở nên rủng rỉnh tiền nong.

Người tuổi Thìn đặc biệt kiên nhẫn, điềm đạm, không cáu gắt hay bốc đồng khi gặp chuyện. Thìn cũng là người chịu thương chịu khó, có tâm với nghề. Theo tử vi, khoảng thời gian này, các ngôi sao tốt sẽ soi rọi nên tuổi Thìn tha hồ tận hưởng niềm vui bất ngờ.

Tử vi 7 ngày tới (29/8 - 4/9), thần đồng tiên tri khẳng định 99%, 3 con giáp được Trời thương ban cho lộc lớn, đánh đâu trúng đó, ôm trọn bạc tỷ, làm ăn vào cầu trúng quả, xóa nợ đổi đời giàu sụ - Ảnh 3
Tử vi chỉ ra rằng trong gian 7 ngày tới, được thần may mắn ưu ái nên người tuổi Thìn có được vô số cơ hội tốt trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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