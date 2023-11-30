Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12): 3 con giáp bất ngờ đổi đời, chạm đâu cũng có vàng, gia nhập giới thượng lưu, giàu số 2 không ai số 1

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12), 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc bất ngờ, tiền bạc sinh sôi, vươn mình giàu sang không tưởng.
- Liên tiếp 3 ngày tới (1, 2 và 3/12): 3 con giáp có vận kim tiền, đại phú đại quý, chỉ việc xòe tay hứng lộc, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ
- Từ đây đến nghỉ lễ Tết năm 2024, 3 con giáp vận đỏ tới tay, tiền về như thác đổ, tài lộc ngút ngàn, sắm đủ nhà lầu xe hơi
Tuổi Hợi
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12), người tuổi Hợi không thích cuộc sống gò bó.
Công việc: Người tuổi Hợi công việc luôn tìm ra được việc ý nghĩa, cố gắng đạt được thành công.
Tình cảm: Người tuổi Hợi đôi lúc cảm thấy tự ti trước người mình yêu.
Tài lộc: Có những người bạn đồng hành tương trợ.
Sức khoẻ: Thăm khám bác sĩ đúng định kì.
Tuổi Dậu
Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.
Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy trong 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12). Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.
Tuổi Dần
Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12) đem lại tin vui tài lộc cho tuổi Dậu. Nếu làm việc tốt, bản mệnh có thể nhận được một khoản thưởng xứng đáng. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ gì đó để thúc đẩy mình tiếp tục vươn lên.
Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, người độc thân nên thay đổi những tính cách không tốt của mình, như vậy mới có thêm nhiều người theo đuổi. Con giáp này chớ coi mình là nhất và tỏ vẻ coi thường mọi người xung quanh
Nếu đã có nửa kia, tình cảm của bản mệnh không được như ý muốn do đôi bên có những nghi ngờ, không tin tưởng vào nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, đôi bên nên trò chuyện thẳng thắn chứ không phải là giấu ở trong lòng.
Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h
Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.