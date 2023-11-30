Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12): 3 con giáp bất ngờ đổi đời, chạm đâu cũng có vàng, gia nhập giới thượng lưu, giàu số 2 không ai số 1

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 16:05

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12), 3 con giáp sau bùng nổ tài lộc bất ngờ, tiền bạc sinh sôi, vươn mình giàu sang không tưởng.

Tuổi Hợi 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12), người tuổi Hợi không thích cuộc sống gò bó.   

Công việc: Người tuổi Hợi công việc luôn tìm ra được việc ý nghĩa, cố gắng đạt được thành công. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi đôi lúc cảm thấy tự ti trước người mình yêu.

Tài lộc: Có những người bạn đồng hành tương trợ.  

Sức khoẻ: Thăm khám bác sĩ đúng định kì.  

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12): 3 con giáp bất ngờ đổi đời, chạm đâu cũng có vàng, gia nhập giới thượng lưu, giàu số 2 không ai số 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Những người tuổi Dậu thường có nhiều ý tưởng. Họ không phải những người thích nói nhiều, luôn dũng cảm và tự tin trong cuộc sống và tập trung vào hành động thiết thực.

Khả năng kiếm tiền của con giáp này sẽ càng được phát huy trong 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12). Cụ thể, người tuổi Dậu không những gặp nhiều may mắn mà còn được quý nhân phù trợ, gặt hái được thành công một cách nhanh chóng. Ngay cả khi gặp phải khó khăn, họ cũng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề và thẳng bước đến đích. Nhìn chung, năm mới hứa hẹn nhiều điều tích cực và tốt đẹp hơn sẽ đến với con giáp này.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12): 3 con giáp bất ngờ đổi đời, chạm đâu cũng có vàng, gia nhập giới thượng lưu, giàu số 2 không ai số 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12) đem lại tin vui tài lộc cho tuổi Dậu. Nếu làm việc tốt, bản mệnh có thể nhận được một khoản thưởng xứng đáng. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân một món đồ gì đó để thúc đẩy mình tiếp tục vươn lên.

Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm, người độc thân nên thay đổi những tính cách không tốt của mình, như vậy mới có thêm nhiều người theo đuổi. Con giáp này chớ coi mình là nhất và tỏ vẻ coi thường mọi người xung quanh

Nếu đã có nửa kia, tình cảm của bản mệnh không được như ý muốn do đôi bên có những nghi ngờ, không tin tưởng vào nhau. Nếu có vấn đề gì xảy ra, đôi bên nên trò chuyện thẳng thắn chứ không phải là giấu ở trong lòng.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Tuất

Tử vi 2 ngày cuối tuần (1 và 2/12): 3 con giáp bất ngờ đổi đời, chạm đâu cũng có vàng, gia nhập giới thượng lưu, giàu số 2 không ai số 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi

2 ngày nữa 1/12 và 2/12: 3 con giáp kinh doanh vượng phát, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, làm gì cũng thuận lợi

2 ngày nữa 1/12 và 2/12, 3 con giáp sau vận may gõ cửa, phất lên giàu khủng khiếp, tình duyên lẫn tài chính đều hanh thông thuận lợi.

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