Tử vi 2/4 đến 21/4, ngập trong tiền tài, 3 con giáp một bước 'lên tiên', muốn gì được nấy, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 02/04/2022 06:30

Theo tử vi, từ 2/4 đến 21/4, có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, đánh đâu thắng đó, tài lộc công danh đều mĩ mãn.

Tuổi Tý

Tử vi 2/4 đến 21/4, ngập trong tiền tài, 3 con giáp một bước 'lên tiên', muốn gì được nấy, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 1
Theo tử vi, từ ngày 02/4 đến 21/4, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tý được trời phú cho giác quan nhạy bén, bản mệnh có rất nhiều cơ hội để làm nên sự nghiệp. Ngoài ra, tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng.

Theo tử vi, từ ngày 02/4 đến 21/4, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. Với những người đã nỗ lực hết sức từ trước, khoảng thời gian này cũng là thời điểm thu hoạch trái ngọt.

Ngoài ra trong khoảng thời gian từ 2/4 đến 21/4, vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

Tuổi Mão

Tử vi 2/4 đến 21/4, ngập trong tiền tài, 3 con giáp một bước 'lên tiên', muốn gì được nấy, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 2
Theo tử vi, từ ngày 02/4 đến 21/4, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Nhắc đến tuổi Mão, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thực dụng và tấm lòng chăm lo, vun vén cho gia đình. Ở bên cạnh những người tuổi Mão, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, dường như mọi áp lực trong cuộc sống đều đã tan biến.

Tuổi Mão trời sinh tính tình nồng hậu, đặc biệt tốt bụng, hào phóng. Bây giờ là lúc bạn phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ làm việc, cuộc sống tương lai sẽ sung túc, hạnh phúc.

Theo tử vi, từ ngày 02/4 đến 21/4, vận may của những người tuổi Mão sẽ lên như diều gặp gió. Tiền bạc ngày càng rủng rỉnh, mở ra nhiều hy vọng mới. Xung quanh những người này cũng có vô vàn cơ hội thăng tiến trong công việc, cuộc sống cá nhân cũng cực kì hạnh phúc khiến ai ai cũng phải thầm ghen tị.

Những người tuổi Mão nên tiếp tục giữ thái độ lạc quan và lòng tin vào bản thân, chỉ cần bạn nỗ lực, cơ hội thành công tự khắc tìm đến. Giai đoạn trước tuổi Mão đã rất vất vả nhưng đổi lại hiện tại cuộc sống nhẹ nhàng, công việc thuận lợi, tài chính vững chắc. Có sao Thái Âm cùng sao may mắn chiếu mệnh, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, tuổi Mão sẽ có được cuộc sống viên mãn mọi mặt.

Tuổi Mùi

Tử vi 2/4 đến 21/4, ngập trong tiền tài, 3 con giáp một bước 'lên tiên', muốn gì được nấy, tài lộc lên phơi phới, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm - Ảnh 3
Từ ngày 02/4 đến 21/4, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

Từ ngày 02/4 đến 21/4, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), Tài Thần điểm tô vận mệnh, 3 con giáp này thỏa chí làm giàu, công danh thành toại, sự nghiệp thăng hoa vạn phần, tài chính lên hương như ý

Tử vi 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), Tài Thần điểm tô vận mệnh, 3 con giáp này thỏa chí làm giàu, công danh thành toại, sự nghiệp thăng hoa vạn phần, tài chính lên hương như ý

Theo tử vi 2 ngày cuối tuần (2/4 - 3/4), 3 con giáp này được hưởng phúc đức mà Tài Thần ban cho nên làm gì cũng gặp may mắn và có quý nhân tương trợ, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tài chính hanh thông rộng mở, đường quan lộ sáng bừng, lộc phát vẹn toàn, thăng chức tăng lương.

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