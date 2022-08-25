Tử vi 12 con giáp ngày 26/8: Tý cẩn thận tiểu nhân, Ngọ có thể được tăng lương

Tổng quan công việc, tài vận và tình cảm của 12 con giáp vào ngày 26/8.

Tuổi Tý:

Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc. Tài vận: tài chính có nhiều biến động, phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: nên xác định rõ ràng tình cảm của bản thân.

Tuổi Sửu:

Công việc: không nên quá cố chấp. Tài vận: phát sinh nhiều khoản chi. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.

Tuổi Dần:

Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: nên chủ động hơn nữa trong tình cảm.

Tuổi Mão:

Công việc: công việc thuận lợi, có thể được để xuất tăng lương. Tài vận: có cơ hội được tăng lương. Tình cảm: nên trân trọng mối tình hiện tại.

Tuổi Thìn:

Công việc: không nên can dự quá sâu vào chuyện người khác, tránh để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Tình cảm: có tranh cãi trong tình cảm.

Tuổi Tỵ:

Công việc: không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên biết nắm bắt cơ hội trong tình cảm.

Tuổi Ngọ:

Sự nghiệp: không nên quá bảo thủ trong công việc. Tài vận: công việc kinh doanh đem lại kết quả tốt. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại.

Tuổi Mùi:

Sự nghiệp: có thể tham gia đầu tư nhưng không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thêm khoản thu. Tình cảm: người đã kết hôn nên thận trọng trong các mối quan hệ khác giới.

Tuổi Thân:

Sự nghiệp: không nên can dự quá sâu vào việc của người khác tránh tạo ấn tượng xấu với cấp trên. Tài vận: có cả tin tốt lẫn tin xấu. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Tuổi Dậu:

Sự nghiệp: nên nói ít làm nhiều, không can dự vào việc người khác. Tài vận:cơ bản ổn định. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tuổi Tuất:

Sự nghiệp: nên tự mình hoàn thành công việc, không nên nhờ vả người khác. Tài vận: chi nhiều hơn thu. Tình cảm: dễ xảy ra xích mích nhỏ.

Tuổi Hợi:

Sự nghiệp: hoàn thành công việc xuất sắc khiến mọi người ngưỡng mộ. Tài vận: nên tận dụng các cơ hội để kiếm lời. Tình cảm: cơ bản ổn định

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Anh Tú chuẩn “bạn trai nhà người ta” bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền Do quá kín tiếng về chuyện đời tư, nên Anh Tú từng bị người khác đồn thổi là dựa hơi bạn gái nhưng thực tế anh lại là kiểu “bạn trai chuẩn nhà người ta”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-12-con-giap-ngay-26-8-ty-can-than-tieu-nhan-ngo-co-the-duoc-tang-luong-494876.html