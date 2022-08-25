Tử vi 12 con giáp ngày 26/8: Tý cẩn thận tiểu nhân, Ngọ có thể được tăng lương

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 15:59

Tổng quan công việc, tài vận và tình cảm của 12 con giáp vào ngày 26/8.

Tử vi 12 con giáp ngày 26/8: Tý cẩn thận tiểu nhân, Ngọ có thể được tăng lương - Ảnh 1

Tuổi Tý:

Công việc: đề phòng tiểu nhân hãm hại trong công việc. Tài vận: tài chính có nhiều biến động, phải chi tiêu nhiều. Tình cảm: nên xác định rõ ràng tình cảm của bản thân.

Tuổi Sửu:

Công việc: không nên quá cố chấp. Tài vận: phát sinh nhiều khoản chi. Tình cảm: dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn.

Tuổi Dần:

Công việc: nên tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Tài vận: có cơ hội tăng thêm thu nhập. Tình cảm: nên chủ động hơn nữa trong tình cảm.

Tuổi Mão:

Công việc: công việc thuận lợi, có thể được để xuất tăng lương. Tài vận: có cơ hội được tăng lương. Tình cảm: nên trân trọng mối tình hiện tại.

Tuổi Thìn:

Công việc: không nên can dự quá sâu vào chuyện người khác, tránh để lại ấn tượng xấu cho cấp trên. Tình cảm: có tranh cãi trong tình cảm.

Tuổi Tỵ:

Công việc: không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thể bỏ tiền ra đầu tư. Tình cảm: nên biết nắm bắt cơ hội trong tình cảm.

Tuổi Ngọ:

Sự nghiệp: không nên quá bảo thủ trong công việc. Tài vận: công việc kinh doanh đem lại kết quả tốt. Tình cảm: nên trân trọng tình cảm hiện tại.

Tuổi Mùi:

Sự nghiệp: có thể tham gia đầu tư nhưng không nên đầu tư vào bất động sản. Tài vận: có thêm khoản thu. Tình cảm: người đã kết hôn nên thận trọng trong các mối quan hệ khác giới.

Tuổi Thân:

Sự nghiệp: không nên can dự quá sâu vào việc của người khác tránh tạo ấn tượng xấu với cấp trên. Tài vận: có cả tin tốt lẫn tin xấu. Tình cảm: dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi.

Tuổi Dậu:

Sự nghiệp: nên nói ít làm nhiều, không can dự vào việc người khác. Tài vận:cơ bản ổn định. Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tuổi Tuất:

Sự nghiệp: nên tự mình hoàn thành công việc, không nên nhờ vả người khác. Tài vận: chi nhiều hơn thu. Tình cảm: dễ xảy ra xích mích nhỏ.

Tuổi Hợi:

Sự nghiệp: hoàn thành công việc xuất sắc khiến mọi người ngưỡng mộ. Tài vận: nên tận dụng các cơ hội để kiếm lời. Tình cảm: cơ bản ổn định

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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