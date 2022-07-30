Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 0 giờ ngày 3 tháng 7 âm lịch, 3 con giáp nhận quà lớn từ trời Phật, lộc lá đầy tay tiền bạc ngập két, vận trình lên hương, muốn nghèo cũng khó

Trước đó, vì vận thế không tốt nên tuổi Dần gặp nhiều căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống. Dù năng lực không tệ nhưng thời gian đầu năm tài vận của con giáp này không vượng, không hề có cơ hội tỏa sáng, thậm chí là lâm vào thiếu thốn.

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Trong thời gian này, cuộc sống của tuổi Dần có nhiều chuyển biến tích cực bất ngờ. Họ không chỉ kiếm được những khoản tiền lớn mà còn có cuộc sống thoải mái, phú quý sang giàu hơn người. Đúng 0 giờ ngày 3 tháng 7 âm lịch, tuổi Dần được ơn trên tặng quà, công việc thuận lợi bất ngờ, thậm chí là được thăng tiến, rộng đường sự nghiệp. Tiền bạc còn ào ạt chảy vào túi con giáp này. Tuổi Dần hãy tận dụng thời gian vàng bạc này để làm giàu, tạo cơ hội phát triển cho bản thân trong tương lai.

Đúng 0 giờ ngày 3 tháng 7 âm lịch Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích. Cát khí còn che chở cho Dần ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, tháng trước nhiều việc phải tiêu tiền, tháng này sẽ đỡ hơn.

Tuổi Dậu có cơ hội đạp chân lên bục vinh quang. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 0 giờ ngày 3 tháng 7 âm lịch, vận tài lộc của người tuổi Tuất quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có. Tử vi tiết lộ Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Tuất cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm