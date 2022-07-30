Bước qua tháng 8/2022, 3 con giáp này kiểu gì cũng trúng số độc đắc, kiếm tiền như ‘cỗ máy’, một bước lên tiên khiến người đời ghen tị

Tâm linh - Tử vi 30/07/2022 12:44

Theo tử vi, những con giáp này luôn gặp thời vận may, tiền của chảy tràn vào túi, sống cuộc đời đại gia, vàng bạc không thiếu.

Tuổi Hợi

Bước qua tháng 8/2022, con giáp may mắn được điểm tên trong danh sách những con giáp may mắn chính là tuổi Hợi. Hợi là những người có trí thông minh cảm xúc cao, biết cách đối nhân xử thế nên được nhiều bạn bè hỗ trợ. Đặc biệt, bước qua tháng 8/2022, tuổi Hợi có cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên được hậu thuẫn cực lớn. Trong công việc, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vượt bậc.

Tháng này, dù làm gì tuổi Hợi cũng được quý nhân phù trợ, hoạn nạn vượt qua, tiền bạc tìm đến. Nếu cuộc sống như một đỉnh núi thì họ đang lên đỉnh cao với tốc độ đáng kinh ngạc. Vận may sẽ lên đến đỉnh điểm họ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Bất kể trong công việc hay trong cuộc sống, tuổi Hợi sẽ khiến người khác ngưỡng mộ vì sự viên mãn của mình.

Trong gia đình, những người thân của bạn sẽ bình an vô sự.

Bước qua tháng 8/2022, 3 con giáp này kiểu gì cũng trúng số độc đắc, kiếm tiền như ‘cỗ máy’, một bước lên tiên khiến người đời ghen tị - Ảnh 1
Con giáp Hợi gặt hái nhiều thành công, tiền bạc bủa vây. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp có vận tài lộc tốt nhất khi bước qua tháng 8/2022. Với tính cách lạc quan, hào sảng, họ thường tạo được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh và nắm bắt được nhiều cơ hội trong cuộc sống.

Trong công việc, nhờ có quý nhân phù trợ nên tuổi Mùi sẽ được giao phó những trọng trách quan trọng, thậm chí có thể được thăng chức lên làm lãnh đạo hoặc tăng lương đáng kể. Ở vị trí lãnh đạo, tuổi Mùi mới có thể phát huy được hết khả năng của mình và khiến mọi người xung quanh tâm phục khẩu phục.

Áp lực công việc chỉ là một thử thách nhỏ để mang đến thành quả giá trị cho tuổi Mùi mà thôi. Bên cạnh đó, số may mắn của Mùi có thể còn được phát lộc mua vé trúng độc đắc, một phần quà giá trị cũng đến với Mùi. Mùi được ban nhiều hồng phúc, gặp được nhiều quý nhân phù trợ về mọi mặt. Họ vượt qua mọi sóng gió đường đời mà tiến bước.

Bước qua tháng 8/2022, 3 con giáp này kiểu gì cũng trúng số độc đắc, kiếm tiền như ‘cỗ máy’, một bước lên tiên khiến người đời ghen tị - Ảnh 2
Những con giáp may mắn tài vận dồi dào, kiếm tiền nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua tháng 8/2022, Dậu càng có nhiều điểm sáng trong vận trình, không còn lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Cát tinh phù trợ nên công việc của Dậu tiến triển hanh thông. Người làm công ăn lương đã đến lúc được tận hưởng thành quả của chính mình. Đúng tháng 8/2022 quan lộ và tài lộ của Dậu rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt. Người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, các đơn hàng vào trong khiến Dậu tăng gia sản xuất, đếm tiền không hết. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Trong tình cảm, người tuổi Dậu đã có đôi tìm được sự đồng điệu về tâm hồn với đối phương. Người độc thân giữ được tinh thần lạc quan. Bạn tập trung cho công việc và chờ đợi đúng người đúng thời điểm.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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