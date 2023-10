Tử vi 12 chòm sao thứ 4 (20/04/2022), KIM NGƯU cảm giác cô đơn, NHÂN MÃ tự kinh doanh, BẢO BÌNH tiền tiêu rủng rỉnh

Về phương diện sức khỏe, có giấc ngủ ngon chính là một liều thuốc rất thần kỳ cho sức khỏe của Bạch Dương đấy nhé. Do đó ai đang mất ngủ kinh niên thì hãy tìm ra nguyên nhân để có thể thay đổi được tình hình hiện tại nhé.

Về vấn đề tài chính, bạn không nên đưa cho người khác lời khuyên tiền bạc trong khi bạn cũng đang phạm phải các lỗi cơ bản. Hãy nhắc nhở chính mình hãy tránh xa các khoản nợ thì bạn mới lấy lại được sự tự tin vốn có nhé.

Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Hôm nay Kim Ngưu có xu hướng muốn chê bai những ai mà không có năng lực bằng mình. Bạn đang có thái độ thiên vị cho những ai mà mình yêu quý và đẩy trách nhiệm cho ai đó mà mình không ưa nhìn trong ngày hôm nay.

Kim Ngưu không nên để cho vấn đề nào liên quan đến tiền sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình nhé, bởi vì việc đó không đáng một chút nào cả. Tốt hơn hết chòm sao này hãy nên dành một phần tiền ra hỗ trợ người khác thì sẽ tốt hơn rất nhiều đấy nhé.

Về phương diện tình cảm, không hiểu sao hôm nay Kim Ngưu lại có cảm giác cô đơn cho dù xung quanh chòm sao này luôn luôn có bạn bè hoặc người thân xung quanh quan tâm, chăm sóc cho bạn.

Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới Song Tử không nên quá lo lắng cho người khác đến mức, bạn đang ép họ làm theo ý của mình trong ngày hôm nay. Chòm sao này cần liều lĩnh và thử thách mình hơn một chút để có thể khai mở trí tuệ mà bao lâu nay Song Tử đã không để ý đến. Bạn sẽ có cảm giác mới mẻ khi mà được chạm vào những điều thú vị và mới mẻ.

Mọi sự rắc rối giữa hai người sẽ chủ yếu xuất phát từ sự suy đoán của chòm sao này chứ không phải trên thực tế. Song Tử đang phạm phải những sai lầm rất đáng tiếc đấy nhé.

Về phương diện sức khỏe, với thói quen xấu là thức khuya để làm việc mà đấy lại là lúc những cơ quan trọng trong cơ thể chuyển hóa, nếu thức khuya những cơ quan sẽ không được phục hồi hoàn toàn, và gây ra những ảnh hưởng rất xấu đến cơ thể của bạn đấy nhé.

Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hôm nay Cự Giải cảm thấy rất tức giận. Chòm sao này nhận thấy mình không cần chứng tỏ cho ai cả. Với sự tự tin vào năng lực sẵn có, chòm sao này có thể đứng ra thành lập công ty riêng và thực hiện hóa những dự án mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay.

Về vấn đề tài chính, lời khuyên cho bạn không nên vội vàng tin theo những lời quảng cáo mà chi tiền vào các món không đáng giá. Cự Giải nên có thêm thời gian để nghiên cứu và so sánh thêm các sản phẩm cần mua trước khi quyết định mua sắm đấy nhé.

Về mặt tình cảm, nửa kia của bạn càng quan tâm thì Cự Giải lại càng trở nên lạnh lùng xa cách. Cung hoàng đạo này cần có nhiều cử chỉ để có thể thể hiện sự trân trọng đối phương nhiều hơn nữa đấy nhé.

Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay cho biết Sư Tử luôn luôn mong muốn có được tự hào về mình và không bao giờ làm điều gì làm cho bản thân bị mất thể diện. Tuy nhiên có thể đây lại chính là điểm yếu của bạn đấy nhé, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của mình, và coi đó là động lực để thay đổi và phấn đấu nhiều hơn nữa nhé.

Cơ may phát tài sẽ xuất hiện trước mắt chòm sao này một cách hết sức tình cờ. Có vẻ như thần may mắn đã mang đến cho bạn, do đó bạn còn chần chừ gì nữa mà lại không nắm bắt lấy cơ hội lần này nhé.

Về mặt tình cảm, có vẻ như vấn đề tình cảm của Sư Tử lại đang không được như ý muốn. Cũng bởi vì bạn cứ mải mê với công việc và việc kiếm tiền mà lại quên không để tâm đến việc tìm kiếm cho mình một người bạn tâm giao bầu bạn.

Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi nói rằng Xử Nữ nhận được lời chỉ dẫn rất đúng đắn, rất đáng lắng nghe và học hỏi vì thế chòm sao này trong hôm nay cần thể hiện một thái độ khiêm tốn hơn nhé. Nếu cảm thấy thiếu tập trung cung hoàng đạo này nên chọn nhiệm vụ mà mình cảm thấy hứng thú để làm giúp tạo ra hứng khởi cho mình nhé.

Về vấn đề tình cảm, bạn không nên tự phụ và bắt mọi người phải làm theo ý kiến riêng của mình nhé. Nếu đối phương tự nguyện lại là một chuyện khác, vì thế chòm sao này sẽ cần khéo léo hơn trong cách hành xử.

Về vấn đề sức khỏe, lối sống thụ động đang khiến sức khỏe thể lực của chòm sao này suy yếu đấy nhé. Chòm sao này nên cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho việc vận động, do đó sẽ thường xuyên đứng lên đi lại, không nên ngồi một chỗ quá lâu.

Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hôm nay cho biết Thiên Bình sớm tìm cách nhận ra đây chính là điểm mạnh của bản thân để sớm phát huy bạn nhé. Chòm sao này là người có thực lực tuy nhiên lại trốn trong vỏ kén của bạn. Nơi công sở, Thiên Bình sẽ chỉ muốn sống rất hòa hợp với mọi người xung quanh chứ không gây ra bất cứ thị phi nào.

Về phương diện tài chính, vay tiền chỉ để phục vụ cho cuộc sống xa hoa thì lại quá là ngốc nghếch nhé. Chòm sao này cần phải học hỏi thêm về cách sử dụng tiền bạc để có thể tránh phạm sai lầm tương tự đi vậy nhé.

Về vấn đề tình cảm, khi vướng vào mối quan hệ phức tạp thì chòm sao này là người chịu khổ mà thôi. Tuy nhiên yêu là để cho bạn hạnh phúc chứ không phải để đau khổ đâu nhé.

Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Hôm nay cho biết Bọ Cạp có nhiều sự thay đổi liên quan đến vấn đề sức khỏe tuy nhiên đây lại là một dấu hiệu không tốt chút nào cả. Chòm sao này nên điều chỉnh để lối sống của mình cho lành mạnh hơn đi nhé. Bọ Cạp lại đang tỏ vẻ lạnh nhạt, và không thích người khác đến gần mình, tuy nhiên trên thực tế đây lại chính lại việc bạn ý thức bảo vệ bản thân quá mức mà thôi.

Về phương diện sức khỏe, bạn nên thư giãn bằng việc có thể phim một bộ phim nhẹ nhàng, một bản nhạc du dương hoặc là một cuốn sách thú vị vì nó sẽ khiến cho chòm sao này có thể giải tỏa được sự lo âu đó nhé.

Về mặt tình cảm, ngày thứ 4 này sẽ không được bình yên cho lắm, cũng bởi vì Bọ Cạp rất cố chấp. Nếu như chòm sao này chịu nhún nhường một chút thì nửa kia sẽ yêu thương và quan tâm bạn hơn nhiều đấy nhé.

Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi hôm nay Nhân Mã rất dễ đi sai hướng, chòm sao này đang cổ súy cho lối sống không lành mạnh của một người nào đó. Lý trí và cảm xúc của bạn đang đi hoàn toàn trái ngược nhau và đó chính là nguyên nhân Nhân Mã chưa tìm ra được câu trả lời cuối cùng. Có lẽ ai đó sẽ giúp được Nhân Mã vào lúc này và đưa ra cho bạn những lời khuyên khách quan.

Về vấn đề tài chính, việc Nhân Mã tự kinh doanh chính là một điểm khởi đầu tốt cho những người có mong muốn độc lập về mặt tiền bạc. Nếu như chòm sao này đủ tự tin, thì bạn cũng có thể tự bắt tay vào để thực hiện kế hoạch của mình nhé.

Về phương diện tình cảm, một chút giận hờn sẽ khiến đôi bên xa đang dần cách xa vạch xuất phát vì những sự thiếu sót của mình. Thay vì quay ra tức giận thì Nhân Mã hãy nên chăm sóc, quan tâm đối phương nhiều hơn.

Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Hôm nay nói rằng Ma Kết trở nên u sầu, chòm sao này sẽ có thể gặp khó khăn khi muốn thể hiện cảm xúc mình. Muốn gia tăng thu nhập ư? Thế thì bạn không nên cứ kêu ca. Bạn nên trở thành người xuất sắc nhất và chứng minh cho người khác thấy được rằng bạn là người tốt nhất nhé.

Về mặt tài chính, thu nhập sẽ không thể tăng vọt nhanh chóng được, việc gì cũng sẽ cần có thêm thời gian và chòm sao này cũng cần phải kiên nhẫn hơn nữa đấy nhé. Chậm mà chắc sẽ khiến cho bạn có thể nắm vững được các kiến thức để kiếm tiền cho mình.

Về mặt tình cảm, mọi sự tin đồn về người ấy tuy không đáng tin tuy nhiên Ma Kết vẫn tò mò và muốn tìm hiểu. Tuy nhiên sẽ đừng hỏi họ bằng những câu quá xoáy sâu về vấn đề riêng tư đấy nhé.

Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình nói mà không nghĩ sẽ có thể làm mất lòng rất nhiều người. Các câu nói bộc phát của chòm sao này sẽ làm tổn thương ai đó. Bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần để rồi tập trung vào việc khác. Nếu cứ để nỗi buồn làm ảnh hưởng thì chất lượng mọi vấn đề bạn đang xử lý sẽ đều đi xuống mà thôi.

Về mặt tài chính, ngày hôm nay Bảo Bình sẽ có vẻ rủng rỉnh tiền tiêu và hơn nữa còn có tiền để cho người khác. Tuy nhiên bạn không nên hoang phí quá kẻo chưa hết tháng đã hết tiền đấy nhé.

Trong vấn đề sức khỏe, Bảo Bình sẽ khỏe mạnh và giữ gìn được thể lực tốt một phần cũng bởi vì chòm sao này đã tìm hiểu và áp dụng lối sống lành mạnh hơn ở trong thời gian gần đây nhé.

Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mới cho thấy Song Ngư là người rất chăm chỉ, bạn dành thời gian trong ngày để tập trung vào làm việc. Bạn thông minh tuy nhiên lại không bao giờ giở trò ranh ma và xảo quyệt, chòm sao này sẽ dùng trí thông minh của bản thân sử dụng vào công việc.

Về phương diện tình cảm, Song Ngư giận hờn vô cớ mà nửa kia không hiểu lý do vì sao. Nếu như mà chòm sao này mà không thẳng thắn nói ra thì rất có thể sự căng thẳng sẽ còn mãi kéo dài đấy nhé.

Tình hình tài chính của Song Ngư chỉ có bạn mới là người hiểu rõ hơn ai hết, vì thế không cần tiết lộ hoặc là giải thích với bất kỳ ai khi mà vấn đề này là điều không thật sự cần thiết chút nào cả.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.