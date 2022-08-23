Tử vi 11 ngày tới, tài lộc dư dả, phú quý hanh thông, 3 con giáp gặp đủ vận may, khai thông vận mệnh, cát khí dồi dào, công danh sự nghiệp phất lên không thấy điểm dừng

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 22:46

Tử vi 11 ngày tới, 3 con giáp may mắn khai thông vận mệnh, công danh sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc đầy đủ. Con giáp là người khá may mắn khi có được cả tiền bạc và tình cảm đều đi theo đúng hướng. Tam Hội cục giúp cho bản mệnh nhanh chóng hàn gắn được những vết rạn nứt trong mối quan hệ.

Trong chuyện tình cảm, con giáp còn độc thân nhận được tin vui bất ngờ. Đào hoa vượng, bạn có thể tìm cơ hội tốt để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, đừng để cho cơ hội vụt qua.

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Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới vận trình lên hương, tài lộc đầy đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 11 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng. Vận trình sự nghiệp của con giáp có dấu hiệu khởi phát. Bản mệnh được giao cho những hạng mục quan trong trong thời gian tới, là cơ hội để thể hiện năng lực và nâng cao vị trí của mình. 

Về phương diện tình cảm, con giáp đang yêu và hãy trân trọng và gìn giữ mối quan hệ tình cảm của mình từ những điều đơn giản, nhỏ nhặt nhất.

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Người tuổi Tuất trong 11 ngày tới vận trình lên hương, tiền tài thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới đón nhận tin lành. Con giáp may mắn có khả năng cân đối giữa thu nhập và chi tiêu của mình khá tốt. Bạn đủ sắc sảo và khó có thể bị lợi dụng, cuốn hút bởi các món đồ xa xỉ. Hãy luôn sáng suốt trong việc chi tiêu bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe lẫn tiền bạc. Khi bạn tỉnh táo và sáng suốt thì các quyết định liên quan tới tình hình tài chính hiện tại cũng khôn ngoan hơn.

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Người tuổi Dậu trong 11 ngày tới đón nhận tin lành - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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