Tử vi 8 ngày tới (24/8 - 31/8), thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp may mắn hết cỡ, tiền bạc đầy nhà, phúc lộc hanh thông, công danh thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 18:11

Tử vi 8 ngày tới (24/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn hết cỡ, tiền bạc đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 8 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp có nhiều cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nhiều kế hoạch được tiến hành, con giáp mở ra con đường thăng quan tiến chức cho mình. Đường tài lộc của con giáp có nhiều điểm sáng, con giáp thoải mái chi tiêu không cần lo nghĩ. 

Đào hoa vượng, con giáp sẽ dễ dàng tìm được 1 nửa cho mình. Đừng quá căng thẳng mà hãy cứ là chính mình, người ấy sẽ nhận ra bạn thôi. Nếu bạn đang độc thân thì thời gian này chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

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Người tuổi Thân trong 8 ngày tới đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 8 ngày tới đón nhận tin vui, làm gì cũng thuận lợi. Công việc của con giáp may mắn không quá áp lực không nhiều và có được sự hỗ trợ của quý nhân nên sớm có thể giải quyết được trở ngại  của mình một cách nhanh chóng nhất. Vận tài lộc vụt sáng, con giáp kiêm được một khoản không nhỏ từ cả công việc chính lẫn phụ. Bản mệnh chi tiêu thoải mái nhưng vẫn nên dành ra một khoản đầu tư cho tương lai.=

Vận trình tình cảm của con giáp này rất thuận lợi, dễ có được tiếng nói chung trong các kế hoạch tiếp theo. Vợ chồng hòa thuận, không có mâu thuẫn hay bất đồng gì đáng kể. Bản mệnh biết cách xoa dịu những vấn đề nảy sinh trước đó, chuyện lớn hóa nhỏ.

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Người tuổi Thìn trong 8 ngày tới đón nhận tin vui, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới hỷ sự tìm đến tận nhà. Con giáp này nhận được sự hỗ trợ hết lòng từ gia đình, đồng nghiệp nên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, tinh thần lạc quan và trách nhiệm cao với công việc còn đem lại cho người tuổi Thân nhiều bước chuyển mình rực rỡ trong ngày.

Vận trình tình cảm hài hoà. Gia đình sớm được sum họp và hâm nóng lại những tình cảm đã nguội lạnh bấy lâu. Người độc thân cảm thấy háo hức lạ kỳ trước khi bước chân vào những mối quan hệ mới.

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Người tuổi Hợi trong 8 ngày tới hỷ sự tìm đến tận nhà - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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