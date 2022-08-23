Đúng 3 ngày cuối tháng 8 (29/8 - 31/8), sao băng xuất hiện báo hiệu điềm lành, 3 con giáp ước gì được nấy, tiền trải đầy nhà, sự nghiệp thuận lợi, tha hồ tận hưởng cát lộc, may mắn

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 16:40

Đúng 3 ngày cuối tháng 8 (29/8 - 31/8), 3 con giáp may mắn ước gì được nấy, tiền trải đầy nhà, sống đời phủ phê, sung sướng.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào đúng 3 ngày cuối tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Chính Tài che chở nên đường tài lộc khá ổn định vững vàng. Nhờ công sức và nỗ lực bỏ ra suốt thời gian qua mà những chú Chuột có thu nhập tốt. Bản mệnh biết cách để phát huy hết khả năng của mình, giành được sự tín nhiệm của cấp trên để có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Đường tình duyên của con giáp khá vượng trong ngày giữa tuần này. Bản mệnh có thể tìm được nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy, giúp cho tình cảm thăng hoa nhanh chóng.

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Người tuổi Tý vào đúng 3 ngày cuối tháng 8 vận trình hanh thông, cát lộc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tháng 8 đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Con giáp đạt nhiều may mắn và hiệu quả cao trong công việc. Bạn nên phát huy khả năng đàm phán, thuyết phục của mình nhiều hơn nữa để có thể tạo ấn tượng với mọi người xung quanh cũng như đối tác của mình.

Chuyện tình cảm đón nhận tin vui, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã thành đôi, hạnh phúc trọn vẹn. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

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Người tuổi Tuất trong 3 ngày cuối tháng 8 đón nhận nhiều tin tức tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong 3 ngày tới vận trình công việc có nhiều điểm sáng. Công việc của con giáp may mắn diễn ra vô cùng hanh thông. Chính Quan tương trợ giúp bản mệnh nhanh chóng đạt được bước tiến mới trên con đường công danh bổng lộc. Nhưng tránh ôm đồm nhiều việc vào người, nếu không sẽ gây ra hiệu ứng ngược.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Nguồn thu chính lẫn phụ cùng lúc được cải thiện đáng kể giúp cho bản mệnh có được cuộc sống thoải mái, sung túc hơn.

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Người tuổi Dần trong 3 ngày tới vận trình công việc có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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