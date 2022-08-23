Tử vi 16 ngày tới, thần tài gõ cửa, quý nhân đồng hành, 3 con giáp thuận đường tiến thân, công danh suôn sẻ, cát lộc đầy nhà, tha hồ tận hưởng vận may, danh vong

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 21:55

Tử vi 16 ngày tới, 3 con giáp may mắn công danh suôn sẻ, cát lộc đầy nhà, đánh đâu thắng đó.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 16 ngày tới vận trình hanh thông, tiền bạc dư dả. Con giáp sẽ được Chính Tài che chở nên tạm thời thoát khỏi nỗi lo về vấn đề tài chính. Bản mệnh có thể yên tâm để chi tiêu, mua sắm. Công việc của bản mệnh cũng trở nên suôn sẻ. Bạn nhận được nhiều cơ hội mới giúp đưa sự nghiệp cá nhân lên 1 tầm cao mới.

Cuộc sống không có chuyện này thì lại có chuyện kia phải lo toan. Mộc Thổ mâu thuẫn, tình cảm gia đình cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng khi con giáp này không thực sự hiểu những nỗi lòng của đối phương.

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Người tuổi Thìn trong 16 ngày tới vận trình hanh thông, tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trong 16 ngày tới công danh thuận lợi, tiền tài dư dả. Con giáp may mắn có những tin vui về đường tài lộc. Bạn dễ gặp vận may trên trời rơi xuống và kể cả công việc cũng có nhiều thuận lợi, tiền bạc về không ngớt. Đặc biệt những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán cũng có được một ngày rực rỡ. Bản mệnh không phải lo lắng đến việc chi tiêu.

Vận trình tình cảm dần khởi sắc, con giáp này nên chia sẻ các vấn đề khó khăn mà mình đang gặp phải, chắc chắn sự quan tâm của người thân và nửa kia sẽ giúp bản mệnh có được động lực để phấn đấu. 

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Người tuổi Sửu trong 16 ngày tới công danh thuận lợi, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 16 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc suôn sẻ. Chính Tài ghé thăm giúp cho cuộc sống con giáp sung túc, vui vẻ hơn khi bản mệnh đảm bảo được khoản tiền kha khá cho một số kế hoạch tương lai. Hãy tiếp tục thực hiện và đảm bảo rằng vừa có thể mua sắm vừa tiết kiệm bạn nhé.

Con giáp đang nỗ lực hết sức mình để có thể xóa bỏ những rạn nứt, căng thẳng trong mối quan hệ với những người thân và lúc này có kết quả đang mong đợi. Chắc chắn là những người xung quanh sẽ đón nhận thiện chí của bạn và sẵn sàng để hợp tác với bạn mà thôi.

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Người tuổi Mùi trong 16 ngày tới vận trình hanh thông, cát lộc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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