Tử vi 10 ngày tới: Hỷ sự gõ cửa, những con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tin vui, phúc lộc bùng nổ, phú quý lên hương, tình - tiền viên mãn, sung sướng như tiên

Hàng loạt tin tích cực sẽ tới trong 10 ngày tới với tuổi Mão, đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này có được nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bề.

Tài lộc trong 10 ngày tới được cải thiện đáng kể. Thực Thần mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán, người kinh doanh nhận thấy doanh thu tăng nhanh rõ rệt. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao, hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập.

Cục diện Tam Hợp kết hợp với Thiên Ấn cát tinh nâng đỡ giúp các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi thuận lợi. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt khi Mão được giao phó nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể.

Đường tình duyên cũng không có gì đáng lo ngại. Vợ chồng, đôi lứa yêu nhau biết trân trọng những gì mình đang có nên hạnh phúc được bảo toàn. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải.

Hàng loạt tin tích cực sẽ tới trong 10 ngày tới với tuổi Mão, đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc.

Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần quá vất vả nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất.

Người làm kinh doanh, buôn bán nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có vẫn thu lợi nhuận tốt. Có điều, bạn nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm kẻo trắng tay.

Chuyện tình cảm vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt.

Người tuổi Tỵ được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 10 ngày tới tuổi Ngọ âm lịch, con giáp này may mắn được cả Lục Hợp Thái Tuế lẫn Nguyệt Lệnh Lâm Quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp.

Công việc dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi Ngọ và nửa kia của mình khá hài hòa. Hai người đã thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau về những khó khăn trong cuộc sống, nhờ vậy mối quan hệ giữa đôi bên càng thêm gắn bó.

Người độc thân tuổi Ngọ tuy vượng đào hoa nhưng lại rất dễ phạm đào hoa sát. Việc bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến cần được cân nhắc cẩn thận để tránh khiến đôi bên cùng khó xử, khó nhìn mặt nhau.

Xem tử vi 10 ngày tới tuổi Ngọ âm lịch, con giáp này may mắn được cả Lục Hợp Thái Tuế lẫn Nguyệt Lệnh Lâm Quan hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo