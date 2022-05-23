Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 24/5: Những con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tình duyên trúc trắc, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 23/05/2022 10:28

Tử vi dự đoán vào 12h ngày mai 24/5, top con giáp cẩn thận đủ đường vì ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, sự nghiệp - tình duyên gặp nhiều trắc trở.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 24/5 diễn ra tương đối gian nan, thử thách. Việc chuyển đổi công việc hay mở rộng làm ăn ngay thời điểm này sẽ không thích hợp. Cùng với đó, Tuất không được chủ quan, cẩu thả nếu không có thể sẽ mắc sai lầm trong quá trình làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này không được tốt vì bản mệnh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội kiếm tiền quan trọng. 

Vận trình tình cảm dễ gặp sóng gió. Mối quan hệ tình cảm giữa bản mệnh với nửa kia bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn, xung đột hơn. Tình yêu ấy tưởng chừng sắp đổ vỡ nhưng nhờ có quý nhân che chở nên mọi hiểu lầm dần được hoá giải.

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 24/5: Những con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tình duyên trúc trắc, gia đạo bất an - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 24/5 diễn ra tương đối gian nan, thử thách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình người tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra có một chút trở ngại nhỏ. Hợi có thể mất thời gian để hòa hợp với đồng nghiệp xung quanh, nhưng lại thu về kết quả không như mong đợi. Tuy nhiên, bản mệnh chớ nản lòng hãy cố gắng rồi mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này có dấu hiệu giảm sút do bản tính dễ tin người nên đã đưa ra quyết định sai lầm khi đầu tư làm ăn. 

Vận trình tình cảm có thăng trầm. Những lời nói và cách cư xử trong lúc nóng giận của bản mệnh dễ khiến đối phương tổn thương nặng nề. Tình yêu chỉ được lâu bền nếu người trong cuộc biết vì nhau mà hạ thấp cái tôi và nhẫn nhịn.

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 24/5: Những con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tình duyên trúc trắc, gia đạo bất an - Ảnh 2
Vận trình tình cảm có thăng trầm. Những lời nói và cách cư xử trong lúc nóng giận của bản mệnh dễ khiến đối phương tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão không có nhiều bước tiến mới. Tuy nhận được sự hậu thuẫn, giúp đỡ từ gia đình nhưng Mão vẫn chưa biết cách tận dụng thời cơ, đồng thời bản mệnh lựa chọn con đường an toàn nên việc thăng hoa trong sự nghiệp còn khá xa. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này có khả năng cải thiện nếu tìm ra những phương án kiếm tiền mới. 

Vận trình tình cảm một màu. Người độc thân mãi mà chưa tìm được cho mình người phù hợp, dù đôi lúc bản mệnh đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống. Song bởi vì nhân duyên đến muộn, tuổi Mão đừng vội nản lòng.

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 24/5: Những con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, sự nghiệp lao dốc, tình duyên trúc trắc, gia đạo bất an - Ảnh 3
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão không có nhiều bước tiến mới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Cuối ngày hôm nay 23/5: Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, TOP 3 con giáp này vận khí lên hương, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp như diều gặp gió, tình cảm hòa hợp, sung túc vô biên

Cuối ngày hôm nay 23/5: Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, TOP 3 con giáp này vận khí lên hương, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp như diều gặp gió, tình cảm hòa hợp, sung túc vô biên

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 23/5: Những con giáp này cầu được ước thấy, vận khí tăng ầm ầm, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, gia đạo viên mãn, ấm êm.

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