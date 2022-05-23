Bước qua ngày hôm nay 23/5: Vận xui tan biến, thay thời đổi vận, những con giáp này may mắn tìm đến, sung sướng hơn người, phúc lộc đầy nhà, viên mãn thăng hoa

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai phất lên như diều gặp gió. Tỵ có khả năng thực hiện kế hoạch một cách hiệu quả nhờ vào sự thông minh cùng với việc gặp vận may nên mọi việc đều diễn ra thành công rực rỡ.

Tam Hợp giúp người tuổi Tỵ trở nên thu hút hơn, đặc biệt là đối với người khác giới. Bản mệnh đã có sẵn những nét quyến rũ riêng, giúp sức hút của bạn tỏa ra thật tự nhiên mà không cần dựa vào bất kỳ loại mỹ phẩm nào cả.

Tài lộc: Vận trình tài lộc của con giáp này có chiều hướng khả quan nhờ vào nguồn thu nhập ổn định của mình. Ngày có Chính Tài ghé thăm hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có cách nhìn nhận về tiền bạc khôn ngoan hơn. Nhiều người tập trung cải thiện thu nhập và cũng không ngừng học hỏi từ những người có nhiều kinh nghiệm.

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tình cảm: Ngày mới dự báo tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới, song bạn nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu. Những cặp đôi có thể có chuyến đi ngắn ngày ý nghĩa bên nhau để cải thiện đời sống vợ chồng.

Vận trình tình cảm diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này luôn chủ động thể hiện tình cảm với đối phương và ngược lại.

Tài lộc: Vận trình tài lộc gặp vận may gõ cửa. Mặc dù công việc không thuận lợi nhưng nhờ Tài Tinh nâng đỡ mà con giáp này có thể gặp may mắn khi nhận được những khoản tiền bất ngờ trong ngày mai.

Ngày mai đi đâu bản mệnh nên ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Nam, hoặc hướng Tài thần: Hướng Đông, hạn chế chọn hướng Hắc thần: Hướng Tây.

Vận trình tình cảm diễn ra suôn sẻ. Người tuổi này luôn chủ động thể hiện tình cảm với đối phương và ngược lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mai của 12 con giáp, nhờ có Lục Hợp mà người tuổi Tý rất biết lấy lòng mọi người thế nhưng đừng vì thế mà hứa suông nhé. Mong muốn giúp đỡ người khác là một điều tốt, nhưng sẽ rất tệ nếu làm không được đến nơi đến chốn.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý không có trở ngại nào. Tý không chỉ thích nghi nhanh chóng với môi trường làm việc mới mà còn biết cách tận dụng cơ hội trước mắt để thể hiện năng lực của chính mình.

Ngày có Chính Quan, con giáp tuổi Tý có thể thách thức chính mình với những mục tiêu mới, những đỉnh cao mới, nhưng khi nói về những thành công của bản thân thì hãy khiêm tốn thôi. Đừng khoe khoang và gây ấn tượng xấu cho mọi người nhé.

Nhờ có Lục Hợp mà người tuổi Tý rất biết lấy lòng mọi người thế nhưng đừng vì thế mà hứa suông nhé - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.