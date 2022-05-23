Đúng giờ Tý hôm nay 23/5: 'Nằm im' tiền cũng rơi vào túi, ai khổ mặc ai, TOP 3 con giáp này sung sướng như tiên, tài lộc bùng nổ, phúc khí đủ đầy, đào hoa thắm đượm

Xem tử vi ngày 23/5/2022 của 12 con giáp, Chính Quan soi đường, hôm nay chính là ngày người tuổi Tý khẳng định vị thế của mình. Với đầu óc minh mẫn, bạn thường đưa ra được những phương pháp giải quyết vấn đề cực kì mới mẻ. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự kính trọng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Bạn đề ra được những đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và hướng tới những mục tiêu có tính khả thi.

Tình duyên: Sắp tới bạn nên quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn vì có thể họ đang có điều gì khó nói.

Công việc: Trong công việc con giáp này vô cùng tốt bụng khi giúp đỡ người khác nhưng hãy chú ý đến người bạn của mình nhé.

Chính Quan soi đường, hôm nay chính là ngày người tuổi Tý khẳng định vị thế của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình.



Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy.

Công việc: Trong công việc con giáp này vô cùng thông minh khi nhận được cơ hội và chớp luôn thời cơ.

Tình duyên: Người tuổi Sửu ai còn đang độc thân trong tháng này sẽ gặp được người yêu thương mình thật lòng.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Hai, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra thuận lợi đủ đường. Dần dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc nhờ trí thông minh và sự nâng đỡ của Cát Tinh. Để có được điều này, bản mệnh đã trải qua không ít khó khăn trước đó.

Theo tử vi ngày 23/5/2022 của 12 con giáp, Thủy sinh Mộc báo hiệu những dấu hiệu cát lành trên con đường xã giao của người tuổi Dần. Bạn nhanh chóng kết bạn và hòa nhập với tập thể, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh.



Trong gia đình, bạn là một người vợ, người chồng mẫu mực khi luôn giúp đỡ nửa kia và lắng nghe con cái. Bầu không khí trong nhà bạn lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm, khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị.

Công việc: Mệnh chủ những ngày sắp tới sẽ tìm đến cơ hội của người quen để hỗ trợ mình trong công việc.

Ngày thứ Hai, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.