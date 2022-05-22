Tử vi 33 ngày tới: Những con giáp này mở cửa đón hỷ sự, vận khí tăng ngùn ngụt, vận trình sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở, sung túc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 22/05/2022 16:36

Tử vi 33 ngày tới dự đoán những con giáp này may mắn đủ đường, vận khí tăng cao, vận trình sự nghiệp hanh thông, tình duyên đỏ thắm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng nằm trong số những con giáp đạt được nhiều thành công trong công việc. Những nỗ lực và sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp. Tuy nhiên, do hội chứng "nghiện công việc", thỉnh thoảng bạn sẽ cảm thấy hơi quá tải và mệt mỏi. Chú ý hơn tới việc chăm sóc sức khỏe sẽ giúp tuổi Mão đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai.

Hàng loạt tin tích cực sẽ tới trong 33 ngày tới với tuổi Mão, đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp. Con giáp này có được nhiều may mắn khi vận trình khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ nhiều bề.

Cục diện Tam Hợp kết hợp với Thiên Ấn cát tinh nâng đỡ giúp các kế hoạch của bản mệnh tiến triển êm xuôi thuận lợi. Cơ hội thăng tiến mở ra trước mắt khi Mão được giao phó nhiều trọng trách quan trọng, thể hiện vị thế của mình trong tập thể.

Bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, bạn đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Công việc như ý, lương tăng, tiền thưởng là điều tất yếu, cấp trên cũng ngày càng dành nhiều sự ưu ái cho bạn khi tạo cơ hội bồi dưỡng bạn thành lớp kế cận.

Tử vi 33 ngày tới: Những con giáp này mở cửa đón hỷ sự, vận khí tăng ngùn ngụt, vận trình sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở, sung túc ấm êm - Ảnh 1
Tuổi Mão cũng nằm trong số những con giáp đạt được nhiều thành công trong công việc. Những nỗ lực và sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 33 ngày tới, tuổi Tỵ sẽ có sức khỏe tốt hơn so với tháng trước, những vận đen xui xẻo đeo bám bạn vào tháng 5 âm cũng sẽ dần dần biến mất, nhường chỗ cho những may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên, tuổi Tỵ vẫn được khuyên là nên sử dụng trực giác thính nhạy của mình để đề phòng mọi chuyện thì sẽ tốt hơn.

Người tuổi Tỵ được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở, công việc tiến triển thuận lợi, sự nghiệp gặt hái không ít thành công lớn, mang về cả danh tiếng và tiền bạc.

Các kế hoạch dù là mới tiến hành hay tái khởi động đều diễn ra trôi chảy, bạn không cần quá vất vả nhưng vẫn có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nhìn chung mọi việc bắt đầu đi vào guồng, đòi hỏi bạn cần có sự tập trung để phát huy ở mức cao nhất.

Sức sáng tạo của bản mệnh cũng được dịp thể hiện, đưa ra nhiều ý tưởng hữu ích cho công việc và được đánh giá cao. Dù đôi khi bạn vẫn có những ý tưởng bốc đồng, song không thể phủ nhận tính đóng góp và nhiệt huyết của con giáp này.

Tử vi 33 ngày tới: Những con giáp này mở cửa đón hỷ sự, vận khí tăng ngùn ngụt, vận trình sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở, sung túc ấm êm - Ảnh 2
Trong 33 ngày tới, tuổi Tỵ sẽ có sức khỏe tốt hơn so với tháng trước, những vận đen xui xẻo đeo bám bạn vào tháng 5 âm cũng sẽ dần dần biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi 33 ngày tới tuổi Ngọ âm lịch, con giáp này may mắn được cả Lục Hợp Thái Tuế lẫn Nguyệt Lệnh Lâm Quan hỗ trợ nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh sự nghiệp.

Công việc dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến, thành công. Điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay.

Lại thêm cả cát tinh Thái Dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai bản mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng nữa.

Được chiếu rọi bởi sao Kim Quỹ - 1 vì sao liên quan đến vận may của con người, những người tuổi Ngọ sẽ có khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nhờ những thành tựu lớn mà họ có được. Tuy nhiên, do năm nay tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế nên họ sẽ phải làm việc nhiều hơn, do đó, cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi 33 ngày tới: Những con giáp này mở cửa đón hỷ sự, vận khí tăng ngùn ngụt, vận trình sự nghiệp hanh thông, tình duyên rộng mở, sung túc ấm êm - Ảnh 3
Xem tử vi 33 ngày tới tuổi Ngọ âm lịch, con giáp này may mắn được cả Lục Hợp Thái Tuế lẫn Nguyệt Lệnh Lâm Quan hỗ trợ  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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