Đúng giờ Tý ngày mai 23/5: THƯƠNG QUAN tọa mệnh, CHÍNH ẤN che chở, những con giáp này tài lộc đủ đầy, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, tình duyên tiến triển

Sự nghiệp: Nhờ có Chính Ấn che chở, vận thế nghề nghiệp ngày mai tương đối bình an và hạnh phúc. Cơ hội để con giáp này thăng tiến nhanh hơn trong sự nghiệp cũng tới. Bản mệnh tìm được hướng đi mới, mục tiêu mới và dễ dàng vượt qua mọi khó khăn.

Tình cảm: Phương diện tình cảm của tuổi Ngọ có những chuyển biến đáng kể, đặc biệt là với người độc thân khi có sự xuất hiện của Tỷ Kiên. Bạn thu hút được sự chú ý của nhiều người khác giới và nhận được nhiều tin nhắn làm quen

Tài lộc: Trong ngày này cứ liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Ngọ không chịu lắng nghe góp ý từ ai. Vì lý tưởng và hiện thực không cân bằng nên thường cảm thấy phiền muộn, các kế hoạch kiếm tiền không khả thi cho lắm.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ cần cảnh giác với những người tuổi Hợi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Nhờ có Chính Ấn che chở, vận thế nghề nghiệp ngày mai tương đối bình an và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp: Mặt công việc của bạn ngày mai có ưu điểm sáng tạo, tích cực cống hiến nhiều ý tưởng khi làm việc. Tuy nhiên tuổi Tuất cũng cần lưu ý, đừng để tư duy quá bay bổng khiến cho đồng nghiệp không biết đường nào mà phối hợp.

Tài lộc: Mặt tài vận của tuổi Tuất ngày mai gặp Thương Quan thần sát. Thương Quan có thể sinh tài, chủ về một ngày tài lộc đầy đủ, sung túc. Nó cũng thể hiện tính cách mạnh mẽ, phàm chủ về mặt tiền bạc thì luôn can đảm mạnh mẽ giành lấy cho mình.

Tình cảm: Tình cảm lâm Tỉ Kiên, may mắn là vận trình tình duyên của bản mệnh có khởi sắc hơn đôi chút. Giữa hai bạn dần tìm được tiếng nói chung. Những cuộc chia sẻ tâm sự với nhau đã giúp cho đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.

Cẩn trọng: Con giáp này dù sao thì cũng phải hạ thấp cái tôi của mình xuống.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Mặt công việc của bạn ngày mai có ưu điểm sáng tạo, tích cực cống hiến nhiều ý tưởng khi làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sự nghiệp: Ngày mai có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng thần sát này cũng khiến người tuổi Sửu khá kiêu ngạo và ương bướng. Đây sẽ là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn.

Tài lộc: Tiền bạc chủ yếu do sự lanh lợi của bản thân. Người tuổi Sửu ngày mai nhờ có Thương Quan có tư duy nhanh nhẹn, khả năng lĩnh hội cao đem tới nhiều suy nghĩ sáng tạo trong hợp tác làm ăn.

Tình cảm: Tình cảm gặp Chính Ấn vận chủ về một ngày thuận lợi. Người tuổi Sửu độc thân vượng vận đào hoa, dễ nhận được sự chú ý của người khác giới thông qua những buổi gặp mặt bạn bè hay các sự kiện, lễ hội. Nhiều người có thể tìm được người như ý muốn.

Cẩn trọng: Bản mệnh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm điều gì đó.

Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Ngày mai có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mai tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.