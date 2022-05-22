Cuối ngày hôm nay 22/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này cẩn thận nghỉ cuối tuần cũng bị họa rơi xuống đầu, đề phòng mất cắp, gia đạo bất an, tình duyên có phần trắc trở

Bản mệnh gặp Kiếp Tài nên cực kỳ chật vật trong sự nghiệp, ngày nghỉ nhưng vẫn phải cày như trâu lại còn dễ bị đồng nghiệp làm khó, chèn ép. Làm quản lý, làm sếp thì đừng tin tưởng cấp dưới quá kẻo có ngày bị sốc. Tuổi Dần có Lục Hợp nâng đỡ nên là người sống tình cảm, biết cách chăm lo cho gia đình.

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Tuổi Dần cần phải có kế hoạch quản lý tài chính thông minh, sáng suốt để tránh những thất thoát không mong muốn có thể xảy ra.

Dù bên ngoài là con giáp khó gần đến đâu thì khi về nhà bạn vẫn là người chu toàn, yêu thương con cái. Hôm nay không ai có thể trách được bạn nửa câu về cách sống. Đường tài lộc nhờ Thủy sinh Mộc nên không có nhiều khoản chi tiêu phát sinh, bạn cũng dư dả hơn nhiều, chỉ cần điều chỉnh thêm một chút thì không có gì đáng lo.

Cẩn trọng: Đang để quá khứ không vui ảnh hưởng nặng nề đến tâm trạng hiện tại. Tuổi Giáp Dần: Mọi chuyện không nằm trong khả năng giải quyết. Tuổi Canh Dần: Sự hiểu lầm gây ra nhiều vấn đề trong các mối quan hệ.

Bản mệnh gặp Kiếp Tài nên cực kỳ chật vật trong sự nghiệp, ngày nghỉ nhưng vẫn phải cày như trâu lại còn dễ bị đồng nghiệp làm khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 22/5/2022 của 12 con giáp thấy công việc của bản mệnh gặp Thương Quan quấy phá nên dễ bị mất chức, thôi việc hoặc muốn nghỉ làm giữa chừng. Có vẻ như Tị đã chán ngấy công việc hiện tại nhưng không có cách nào để giải thoát, mệt mỏi vật vờ đi làm qua ngày.

Cuối tuần Tương Xung lâm vận nên dễ xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, lời qua tiếng lại. Bạn đã bận rộn cả tuần rồi thì hôm nay nên nghỉ ngơi, ăn uống để giảm căng thẳng. Bởi khi mệt mỏi thì nói chuyện với ai cũng dễ nổi cáu, xung đột. Tiền bạc chịu ảnh hưởng từ cục diện Thủy khắc Hỏa. Dẫu biết cơm áo gạo tiền rất quan trọng nhưng bạn cũng phải để ý đến sức khỏe của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bất ổn. Có lẽ con giáp này cần quan tâm hơn tới kế hoạch quản lý tài chính của mình để kiểm soát lại mọi thứ.

Cẩn trọng: Căng thẳng, áp lực vì nhiều vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Tuổi Kỷ Tỵ: Sự rập khuôn sẽ không để lại dấu ấn. Tuổi Quý Tỵ: Hành xử thiếu khéo léo gây mất lòng người khác.

Tử vi ngày 22/5/2022 của 12 con giáp thấy công việc của bản mệnh gặp Thương Quan quấy phá nên dễ bị mất chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vì Thiên Quan lâm vận nên công việc dễ gặp tiểu nhân, đấu đá nhau để giành quyền lợi. Ngày nghỉ cũng phải đau đầu vì sự cạnh tranh, bạn làm việc cực kỳ thông minh, công bằng nhưng toàn gặp phải kẻ xấu tính, thích ganh đua lẫn nhau.

Bù lại mặt tình cảm có tiến triển nhờ Kim sinh Thủy. Bạn có được sự tôn trọng từ bạn bè và người thân trong gia đình. Dù cả thế giới có quay lưng với Dậu thì vẫn còn những người thân thiết ở bên cạnh để cùng bạn chống lại mọi kẻ xấu, gạt bỏ thị phi.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Nguồn thu nhập không ổn định, thói quen chi tiêu quá đà dễ khiến con giáp này rơi vào tình trạng chật vật.

Cẩn trọng: Lời nói thiếu suy nghĩ và vô tình dễ làm tổn thương những người bên cạnh. Tuổi Kỷ Dậu: Nói năng bộp chộp làm mất lòng người khác. Tuổi Tân Dậu: Còn khoảng cách giữa cha mẹ và con cái

Vì Thiên Quan lâm vận nên công việc dễ gặp tiểu nhân, đấu đá nhau để giành quyền lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo