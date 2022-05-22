Đúng giờ Tý hôm nay 22/5: Phúc khí bùng nổ, những con giáp này như sa vào hũ vàng, tiền tài đuề huề, tiêu xài không hết, bước lên hàng đại gia

Tình duyên của Thân ngày càng tốt, bạn nên chủ động. Phụ nữ không thích ở nơi đông người mà thích không gian riêng tư, lãng mạn, cơ hội tỏ tình thành công tương đối cao.

Tài vận, bạn nên thể hiện hết khả năng của mình trong công việc để được tăng lương, thăng chức. Bạn vốn là một người có sức khỏe tốt. Bạn có thể nghĩ rằng những ngày đau ốm là một sự lãng phí thời gian.

Công việc, có quý nhân trợ giúp. Tuy nhiên, bạn cần chăm chỉ hơn, không thể phụ thuộc quá nhiều vào người khác và không có chính kiến riêng.

Tuy nhiên, phải xem lại cách sống hiện nay. Nếu bạn đang hút thuốc, tránh tập thể dục thường xuyên hoặc không ăn những thứ bạn nên ăn thì suy nghĩ đó có thể thành hiện thực. Hãy lập kế hoạch cụ thể ngay hôm nay để hỗ trợ sức khỏe của bản thân.

Tình duyên của Thân ngày càng tốt, bạn nên chủ động - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tình duyên: Tuổi Hợi trong ngày được người kia giúp đỡ vậy nên làm gì cũng không sợ đâu nhé.

Công việc tương đối tốt, có thể thích ứng nhanh với dự án mới. Bạn có thể phân tích được trọng điểm, có biện pháp xử lý. Điều này khiến sếp rất hài lòng. Nhưng, lời khuyên cho bạn là không nên cáu gắt hay phàn nàn khi đối mặt với mục tiêu sếp đặt ra.

Tài vận, tiền thưởng của công ty giúp bạn rủng rỉnh. Thời gian tới có tiền tiết kieemh để tiêu vào những gì bạn muốn có từ lâu.

Đây là một ngày để bạn chìm đắm trong sự thanh bình của thiên nhiên. Trách nhiệm gia đình có thể khiến bạn đau đầu vì phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Đừng đi đường tắt để đạt được mục tiêu của bản thân. Nếu mọi chuyện cần thêm thời gian, hãy thoải mái chấp nhận.

Công việc tương đối tốt, có thể thích ứng nhanh với dự án mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tình duyên: Tuổi Dậu sắp tới sẽ được một người đến cầu thân và người đó rất tốt với bạn đấy nên đừng bỏ qua nhé. Bạn cũng nên đáp lại, hãy đến một số địa điểm lãng mạn, tạo bầu không khí, hâm nóng tình cảm.

Công việc: Con giáp này sắp tới sẽ có sự lựa chọn mới về công việc nên hãy cứ nghe theo lý trí mách bảo.

Tài chính: Bạn gặp được Đại Vận nên cũng có thể nói là may mắn.

Hãy thận trọng khi sử dụng quá nhiều thời gian và nguồn lực của bạn. Một người có tài thuyết phục có thể đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, tuy nhiên bạn nên cân nhắc. Bạn có quyền đối với không gian riêng của mình. Nếu bạn căng thẳng, bạn sẽ có nguy cơ chạy theo cảm xúc của người khác.

Tuổi Dậu sắp tới sẽ được một người đến cầu thân và người đó rất tốt với bạn đấy nên đừng bỏ qua nhé - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.