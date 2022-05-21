Bước qua ngày hôm nay 21/5: Thời thế thay đổi, top con giáp này hóa dữ thành điềm lành, phúc khí tăng ngùn ngụt, tiền chảy ào ào vào túi như thác, tình duyên tiến triển, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 21/05/2022 12:37

Tử vi dự đoán chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này hóa dữ thành may, tiền vô như thác, tài khoản nhảy số, tình duyên tiến triển, phúc khí tràn đầy.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng. Có thể thấy những nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của tuổi Sửu lâu nay đã được ghi nhận rõ ràng. Cấp trên đã có ý cất nhắc con giáp này lên những vị trí cao hơn, xứng tầm với những biểu hiện xuất sắc khi làm việc.

Vận trình tài lộc vượng phát bất ngờ. Tiền rót vào túi như nước xuôi dòng, đặc biệt có lợi cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh có ý định đầu tư.

Bạn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp vào ngày mai. Con giáp này đã rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm quý báu từ những khó khăn vừa qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai.

Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày cuối tuần này khá ngọt ngào. Bạn đang có những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy. Có vẻ như mọi hiểu lầm đã được hóa giải và hai bạn đã trở nên hiểu nhau hơn.

Bước qua ngày hôm nay 21/5: Thời thế thay đổi, top con giáp này hóa dữ thành điềm lành, phúc khí tăng ngùn ngụt, tiền chảy ào ào vào túi như thác, tình duyên tiến triển, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của tuổi Sửu trong ngày cuối tuần này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp có sự kết hợp ăn ý nên dễ dàng mang lại những hiệu quả bất ngờ. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đừng nên xem nhẹ chữ tín.

Vận trình tài lộc không tệ. Bản mệnh phát huy được khả năng kiếm tiền lẫn quản lý chi tiêu, nhờ vậy mà không khi nào rơi vào cảnh túng thiếu.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Dần tìm được mối nhân duyên ưng thuận, tình cảm cứ ngập chìm trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Đời sống vợ chồng được gắn kết hơn trước sau khi đã hoá giải triệt để hiểu lầm.

Tử vi tuổi Dần ngày mai thấy rằng, sức khỏe hôm nay chú ý tới chứng bệnh đau nhức gân cốt, đây là một trong nhiều loại bệnh của người trẻ hiện nay do thường ngồi trước máy tính quá lâu, gây đau cổ. 

Bước qua ngày hôm nay 21/5: Thời thế thay đổi, top con giáp này hóa dữ thành điềm lành, phúc khí tăng ngùn ngụt, tiền chảy ào ào vào túi như thác, tình duyên tiến triển, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra khá dễ dàng. Nhưng con giáp này cần hạn chế suy nghĩ viễn vông hay xa rời thực tế. Thành công bền vững nhất chỉ có thể được xây dựng trên chính công sức và thực lực từ chính bản thân người đó.

Vận trình tài lộc dồi dào. Đặc biệt là công việc kinh doanh có xu hướng tăng trưởng tốt, đem lại doanh thu rủng rỉnh dưới sự hỗ trợ của Thực Thần.

Vận trình tình cảm viên mãn. Tình yêu nhanh chóng tiến thêm một bước, là tín hiệu của sự thăng hoa và rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để người độc thân thổ lộ tình cảm chôn giấu trong lòng bấy lâu với người mình thương yêu.

Thổ Kim tương sinh mệnh chủ quá vượng. Thổ Kim tương sinh mệnh chủ suy nhược cần thận trọng. Chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Bước qua ngày hôm nay 21/5: Thời thế thay đổi, top con giáp này hóa dữ thành điềm lành, phúc khí tăng ngùn ngụt, tiền chảy ào ào vào túi như thác, tình duyên tiến triển, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra khá dễ dàn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở

Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở

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