Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 09:23

Đồng hồ điểm 18h hôm nay 20/5, thần tài gọi tên những con giáp này, cầu được ước thấy, phú quý tràn đầy, may mắn không ai bằng.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Những khó khăn trong công việc sẽ được giải tỏa nếu như con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Thay vì chỉ nghĩ ngợi, Chính Tài thần khuyên bạn nên tìm kiếm ý tưởng thông qua các cuốn sách hoặc người đi trước, sẽ khám phá ra vô số điều thú vị mà trước đó bản thân chưa từng biết tới.

Tài lộc: Chính Quan hành khiển mang đến một ngày tài lộc mang nặng cái tôi cá nhân nhất. Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu tuân thủ luật pháp, đi theo đường chính đạo.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của bản mệnh hôm nay tuy vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Không có nhiều tín hiệu cho thấy người độc thân có cơ hội “thoát ế” trong tháng này nếu bạn vẫn giữ thái độ dửng dưng, khóa chặt cánh cửa trái tim như cũ.

Nếu có ý định xuất hành vào hôm nay, tuổi Mùi nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Như vậy, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở - Ảnh 1
Những khó khăn trong công việc sẽ được giải tỏa nếu như con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Hôm nay tuổi Dậu tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói. Khi làm việc bạn cần chuyên tâm, đừng dùng thái độ quá lạc quan để nhìn nhận mọi việc, kẻo lại nhận hậu quả không mong muốn.

Tài lộc: Có Thực Thần che chở người tuổi Dậu dễ dàng phát huy tài năng riêng. Xử lý công việc tiền bạc khá bảo thủ, có điềm quý nhân phù trợ nên giữ tiền tốt. Lại được người khác mời ăn uống, nhậu nhẹt.

Tình cảm: Người độc thân có Thực Thần tọa mệnh lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi này rất hòa hợp. Con giáp này và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực giúp con giáp này không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở - Ảnh 2
Ngày mai tuổi Dậu tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp: 18h hôm nay có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ, mà tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn, có thể trở ngại và có khả năng thăng tiến tới những vị trí đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, người tuổi Dần cần cởi mở với mọi người hơn để mở rộng các mối quan hệ của mình.

Tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, song con giáp này không nên vì thế mà thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe lời khích bác của người khác, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai trái.

Tài lộc: Mặt tài vận người tuổi Dần gặp Chính Ấn thần sát. Chính Ấn là một trong các Thần trong Bát Tự, đặc điểm tài lộc của người tuổi Dần sẽ liên quan nhiều đến Chính Ấn. Tránh vì sỹ diện mà chi tiêu hồ đồ bạn nhé!

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng. Mặt tình cảm, người tuổi Dần sống khá hướng nội. Bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương. Cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy. Điều này khiến cho quan hệ của cả hai càng ngày càng trở nên xa cách.

Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở - Ảnh 3
Hôm nay có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ, mà tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 51 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh của ký túc xá nữ

Video 1 giờ 51 phút trước
Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Đâm trúng cặp vợ chồng đang đi bộ, nữ tài xế phóng xe bỏ chạy liền bị cảnh sát bắt giữ

Video 2 giờ 21 phút trước
Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Ô tô mất kiểm soát lao xuống vực sâu 100 mét khiến 3 người thương vong

Video 3 giờ 21 phút trước
Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Hậu trường 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN