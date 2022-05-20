Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở

Sự nghiệp: Những khó khăn trong công việc sẽ được giải tỏa nếu như con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Thay vì chỉ nghĩ ngợi, Chính Tài thần khuyên bạn nên tìm kiếm ý tưởng thông qua các cuốn sách hoặc người đi trước, sẽ khám phá ra vô số điều thú vị mà trước đó bản thân chưa từng biết tới.

Tình cảm: Chuyện tình cảm của bản mệnh hôm nay tuy vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm rạn nứt. Không có nhiều tín hiệu cho thấy người độc thân có cơ hội “thoát ế” trong tháng này nếu bạn vẫn giữ thái độ dửng dưng, khóa chặt cánh cửa trái tim như cũ.

Tài lộc: Chính Quan hành khiển mang đến một ngày tài lộc mang nặng cái tôi cá nhân nhất. Những người làm nghề tài chính, kế toán, kinh doanh sẽ gặp thuận lợi tiền bạc nếu tuân thủ luật pháp, đi theo đường chính đạo.

Nếu có ý định xuất hành vào hôm nay, tuổi Mùi nên đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài thần. Như vậy, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Những khó khăn trong công việc sẽ được giải tỏa nếu như con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Hôm nay tuổi Dậu tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói. Khi làm việc bạn cần chuyên tâm, đừng dùng thái độ quá lạc quan để nhìn nhận mọi việc, kẻo lại nhận hậu quả không mong muốn.

Tài lộc: Có Thực Thần che chở người tuổi Dậu dễ dàng phát huy tài năng riêng. Xử lý công việc tiền bạc khá bảo thủ, có điềm quý nhân phù trợ nên giữ tiền tốt. Lại được người khác mời ăn uống, nhậu nhẹt.

Tình cảm: Người độc thân có Thực Thần tọa mệnh lúc này đừng kỳ vọng quá vào mối quan hệ mới quen và vội vàng tin vào những lời tán tỉnh của đối phương. Họ chỉ muốn làm bạn vui nhưng nói xong họ đã quên từ lúc nào không hay.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của tuổi này rất hòa hợp. Con giáp này và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực giúp con giáp này không ngừng tiến lên, cho dù trước mắt phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Ngày mai tuổi Dậu tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp: 18h hôm nay có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ, mà tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn, có thể trở ngại và có khả năng thăng tiến tới những vị trí đáng ngưỡng mộ trong tương lai. Tuy nhiên, người tuổi Dần cần cởi mở với mọi người hơn để mở rộng các mối quan hệ của mình.

Tuổi Dần vốn nhanh nhẹn, năng động, sẵn sàng đối diện với khó khăn, thử thách, song con giáp này không nên vì thế mà thành ra nóng vội, dễ bị kích động khi nghe lời khích bác của người khác, khiến bản thân đưa ra những quyết định sai trái.

Tài lộc: Mặt tài vận người tuổi Dần gặp Chính Ấn thần sát. Chính Ấn là một trong các Thần trong Bát Tự, đặc điểm tài lộc của người tuổi Dần sẽ liên quan nhiều đến Chính Ấn. Tránh vì sỹ diện mà chi tiêu hồ đồ bạn nhé!

Tình cảm: Vận tình cảm có Thiên Ấn tọa mạng. Mặt tình cảm, người tuổi Dần sống khá hướng nội. Bản mệnh không dành nhiều thời gian cho đối phương. Cuộc sống bận rộn khiến bạn đôi khi trở nên vô tâm, không đủ tinh tế để theo từng niềm vui nỗi buồn của người ấy. Điều này khiến cho quan hệ của cả hai càng ngày càng trở nên xa cách.

Hôm nay có cát tinh đại diện cho quyền lực hỗ trợ, mà tuổi Dần trở nên mạnh mẽ hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo