Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): THẦN TÀI điểm mặt gọi tên những con giáp này, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, không còn mệnh khổ, một bước lên mây, cực kì sung túc viên mãn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong 2 ngày cuối tuần diễn ra dễ thở. Con giáp này luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Họ đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, tử tế nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sắc. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những giận hờn cãi vả là sự chủ động gắn kết tình cảm của những người trong cuộc. Đáng khen nhất có lẽ là cả hai đều có lòng bao dung rộng lớn, không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương.

Người tuổi Ngọ luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Họ đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, tử tế nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ. Bản mệnh sẽ đón nhận những cơ may nhất định liên quan tới đường tài vận.

Sau những giận hờn, cãi vã, các cặp đôi lại chủ động gắn kết tình cảm, bỏ qua và không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương.

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong 2 ngày cuối tuần diễn ra dễ thở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong 2 ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy. Nhờ có cát tinh soi đường dẫn lối giúp người tuổi thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại. Tâm tình thoải mái, đầu óc tỉnh táo kéo theo những ý tưởng được đưa ra trong ngày cũng có tác dụng đáng kể.

Người tuổi Thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại. Tâm tình thoải mái, đầu óc tỉnh táo kéo theo những ý tưởng được đưa ra trong ngày cũng có tác dụng đáng kể.

Nếu còn tiếp tục mua những món đồ đắt tiền theo cảm xúc nhất thời thì sớm muộn gì bản mệnh cũng rơi vào trạng thái túng thiếu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Người độc thân thì mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp sau những nỗ lực tìm kiếm bấy lâu. Đời sống vợ chồng giữ được sự êm ấm, hoà thuận bằng tình yêu chân thành và những cảm xúc nồng nhiệt.

Người tuổi Thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần diễn ra hanh thông. Con giáp này khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh. Sự kết hợp giữa khả năng thích ứng linh hoạt và chăm chỉ, siêng năng đang từng bước đem đến cho tuổi Dậu những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Người tuổi Dậu khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh. Sự kết hợp giữa khả năng thích ứng linh hoạt và chăm chỉ, siêng năng đang từng bước đem đến cho bản mệnh những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Con giáp này không cần phải quá lo lắng trong việc chi trả cho các nhu cầu cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Ngũ hành tương sinh giúp tuổi Dậu không phải tốn nhiều thời gian để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ là việc trân trọng những thứ mình đang có, và hết mình với chúng.

Người tuổi Dậu khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo