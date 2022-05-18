Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): THẦN TÀI điểm mặt gọi tên những con giáp này, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, không còn mệnh khổ, một bước lên mây, cực kì sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 00:21

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần, những con giáp tài lộc bùng nổ, phất lên chỉ sau một đêm, tiền chất đầy két, chỉ lo xài không hết.

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong 2 ngày cuối tuần diễn ra dễ thở. Con giáp này luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Họ đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, tử tế nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Người tuổi Ngọ luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Họ đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, tử tế nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ. Bản mệnh sẽ đón nhận những cơ may nhất định liên quan tới đường tài vận. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sắc. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những giận hờn cãi vả là sự chủ động gắn kết tình cảm của những người trong cuộc. Đáng khen nhất có lẽ là cả hai đều có lòng bao dung rộng lớn, không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương. 

Sau những giận hờn, cãi vã, các cặp đôi lại chủ động gắn kết tình cảm, bỏ qua và không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): THẦN TÀI điểm mặt gọi tên những con giáp này, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, không còn mệnh khổ, một bước lên mây, cực kì sung túc viên mãn - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong 2 ngày cuối tuần diễn ra dễ thở - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong 2 ngày cuối tuần diễn ra trôi chảy. Nhờ có cát tinh soi đường dẫn lối giúp người tuổi thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại. Tâm tình thoải mái, đầu óc tỉnh táo kéo theo những ý tưởng được đưa ra trong ngày cũng có tác dụng đáng kể.

Người tuổi Thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại. Tâm tình thoải mái, đầu óc tỉnh táo kéo theo những ý tưởng được đưa ra trong ngày cũng có tác dụng đáng kể.

Nếu còn tiếp tục mua những món đồ đắt tiền theo cảm xúc nhất thời thì sớm muộn gì bản mệnh cũng rơi vào trạng thái túng thiếu.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa. Người độc thân thì mau chóng tìm được người tâm đầu ý hợp sau những nỗ lực tìm kiếm bấy lâu. Đời sống vợ chồng giữ được sự êm ấm, hoà thuận bằng tình yêu chân thành và những cảm xúc nồng nhiệt.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): THẦN TÀI điểm mặt gọi tên những con giáp này, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, không còn mệnh khổ, một bước lên mây, cực kì sung túc viên mãn - Ảnh 2
Người tuổi Thân sớm tìm ra được hướng đi đúng đắn trong công việc hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong 2 ngày cuối tuần diễn ra hanh thông. Con giáp này khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh. Sự kết hợp giữa khả năng thích ứng linh hoạt và chăm chỉ, siêng năng đang từng bước đem đến cho tuổi Dậu những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Người tuổi Dậu khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh. Sự kết hợp giữa khả năng thích ứng linh hoạt và chăm chỉ, siêng năng đang từng bước đem đến cho bản mệnh những thành tựu vượt ngoài mong đợi.

Con giáp này không cần phải quá lo lắng trong việc chi trả cho các nhu cầu cá nhân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Ngũ hành tương sinh giúp tuổi Dậu không phải tốn nhiều thời gian để tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Hạnh phúc đơn giản chỉ là việc trân trọng những thứ mình đang có, và hết mình với chúng.

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): THẦN TÀI điểm mặt gọi tên những con giáp này, tài lộc bùng nổ, đại cát đại lợi, không còn mệnh khổ, một bước lên mây, cực kì sung túc viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Dậu khẳng định được tiếng nói của mình tại nơi làm việc nhờ vào tài năng, bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Nửa cuối năm 2022: Những con giáp này hưởng trọn phú quý thiên hạ, thuận lợi như 'cá gặp nước', cầu được ước thấy, vận khí lên hương, tình - tiền thăng hoa

Nửa cuối năm 2022: Những con giáp này hưởng trọn phú quý thiên hạ, thuận lợi như 'cá gặp nước', cầu được ước thấy, vận khí lên hương, tình - tiền thăng hoa

Tử vi dự đoán nửa cuối năm 2022, phú quý thiên hạ được con giáp này hưởng trọn, may mắn không ai bằng, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 21 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Đang tiếp nhiên liệu tại trạm xăng, ô tô phát nổ kinh hoàng, may mắn không có người thương vong

Video 1 giờ 16 phút trước
Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Máy bay vận chuyển y tế chở 6 người "mất tích" sau khi cất cánh

Video 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm