Cuối ngày hôm nay 17/5: TOP 3 con giáp này đề phòng kẻ gian hãm hại, tiểu nhân gáng đường công danh, hãy nắm bắt khi có cơ hội và không bỏ cuộc, vận may sẽ đến với bạn

Vận trình tài lộc sa sút, có cơ hội tài lộc nhưng do điều kiện của bản thân không tốt nên bị bỏ lỡ, vội vàng khó đạt được thu hoạch lớn, sức khỏe có vài vấn đề nhỏ cần phải dùng đến tiền bạc để chữa trị, hãy chữa trị bệnh ngay nếu không sau này sẽ tiêu thêm tiền.

Vận trình sự nghiệp kém thuận lợi, có thể tự mình vượt qua khó khăn, áp lực trong công việc, nhưng do điều kiện của bản thân mà không thể tạo ra đột phá lớn, cẩn thận cách đối nhân xử thế dễ bị đồng nghiệp ghét bỏ, tố cáo với cấp trên hay thiệt hại cho bản thân.

Hung tinh càng khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Con giáp này trở nên lúng túng, mất tập trung và dễ gây ra sai sót cũng vì thế. Có thể tuổi Tý sẽ phải dành nhiều thời gian để khắc phục hậu quả mình gây ra.

Ngoài ra, còn có những trúc trắc trên đường tình duyên của tuổi Tý. Người có đôi có thể sẽ xảy ra tranh cãi, bất đồng về những chuyện chẳng xứng đáng. Có nhiều lúc, cần phải bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, đừng để những xô bồ trong cuộc sống khiến mình tâm trạng bất ổn mà nổi nóng với người thương.

Vận trình tài lộc sa sút, có cơ hội tài lộc nhưng do điều kiện của bản thân không tốt nên bị bỏ lỡ, vội vàng khó đạt được thu hoạch lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay, vận trình của tuổi Mão không được thuận lợi. Công việc nhiều trục trặc, bản mệnh có thể bị kẻ tiểu nhân chọc gậy bánh xe, cản trở bước tiến do ghen ghét. Bởi vậy hãy tỉnh táo và sáng suốt hơn trong vấn đề nhìn người.

Vận trình tài lộc hôm nay chung chung, có một số cơ hội về tài lộc nhưng cũng dễ bị đối thủ cạnh tranh giành giật, dễ tiêu hao tiền bạc vì ăn chơi giải trí, hãy nhớ không tiêu tiền cũng tương đương với kiếm tiền.

Kẻ tiểu nhân dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh tin theo những điều phi lý đến mù quáng. Tuổi Mão nếu cứ thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ tiểu nhân gian ngoan, xảo quyệt kia thôi. Đừng bao giờ nghĩ rằng có tiền từ trên trời rơi xuống một cách dễ dàng mà không cần phải làm gì.

Trong ngày này, tâm trạng của tuổi Mão dễ nóng nảy vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt, khi đó con giáp này có xu hướng trút giận lên người thân. Đây là lý do dẫn đến trục trặc trong chuyện tình cảm gia đình. Các mối quan hệ vốn có sợi dây gắn kết bền chặt cũng trở nên lung lay, lỏng lẻo vì sự vô lý của bản mệnh.

Hôm nay, vận trình của tuổi Mão không được thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng cuối ngày thứ Ba ngày 17/5/2022 hôm nay, cái tôi cá nhân của tuổi Thân lên cao, gây ra không ít rắc rối cho con giáp này. Bản mệnh dễ vướng phải những cuộc tranh luận gay gắt với những đồng nghiệp xung quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc chung.

Có chính kiến là tốt nhưng con giáp này cũng nên hạ cái tôi của mình xuống và biết lắng nghe ý kiến của mọi người. Đừng quá kiêu ngạo, cho rằng mình là nhất và không coi ai ra gì. Tôn trọng mọi người là một trong những nguyên tắc xã giao cơ bản, giúp bản mệnh an toàn trong môi trường tập thể.

Tài lộc sự nghiệp ở mức trung bình, thuận lợi trong việc hợp tác với lãnh đạo và cấp trên, hợp tác dự án, dễ nhận được sự quan tâm của quý nhân nhưng cũng có không ít áp lực.

Vì ngũ hành xung khắc nên đường tình duyên của con giáp này bị ảnh hưởng nặng nề. Người độc thân không thuận lợi trong việc làm quen với những người khác giới, duyên đến rồi đi khá nhanh. Các cặp đôi nảy sinh tranh cãi, giận hờn từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng cuối ngày thứ Ba ngày 17/5/2022 hôm nay, cái tôi cá nhân của tuổi Thân lên cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.