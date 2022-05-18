Đúng 12h hôm nay 18/5: Những con giáp này được QUÝ NHÂN bám gót, THẦN PHẬT phù trợ, may mắn hơn người, tiền tài đầy nhà, phú quý thăng hoa, tình duyên có bước tiến triển

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 18/5 công việc của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi nhờ Chính Quan chiếu mệnh. Nếu đang có ý định chuyển việc thì đây là thời điểm tốt để Thìn thực hiện dự định này và còn là cơ hội tốt dành cho bản mệnh đang muốn mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và nhà vệ sinh. Do đó, thai phụ không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tài lộc: Vận tài lộc khởi sắc. Con giáp này có thể thu về khoản thu nhập rủng rỉnh nếu thực hiện các kế hoạch đầu tư, hợp tác vào ngày này.

Cẩn trọng: Tuổi Thìn nếu muốn nói gì với những người trong gia đình thì cứ nói đi nhé, đừng ngại ngùng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 18/5 công việc của người tuổi Thìn diễn ra thuận lợi nhờ Chính Quan chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn có sự khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Họ đối xử với mọi người bằng trái tim chân thành, tử tế nên khi gặp khó khăn gì cũng có người hết lòng giúp đỡ.

Bản mệnh sẽ đón nhận những cơ may nhất định liên quan tới đường tài vận. Sau những giận hờn, cãi vã, các cặp đôi lại chủ động gắn kết tình cảm, bỏ qua và không chấp nhặt những thiếu sót của đối phương.

Ngũ hành tương sinh cho thấy, trong các mối quan hệ nơi gia đình, bạn cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc, bạn có đủ thời gian để tận hưởng những phút giây thoải mái bên bạn đời, con cái.

Cẩn trọng: Người tuổi Ngọ dường như đang mất tất cả vào tay người khác.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Ngũ hành tương sinh cho thấy, trong các mối quan hệ nơi gia đình, bạn cảm nhận được niềm vui, sự hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra “xuôi chèo mát mái”, trôi chảy. Thân đã tìm được hướng đi đúng đắn trong công việc nhờ Cát Tinh dẫn lối. Hãy thoải mái đưa ra ý tưởng trong ngày này để thu về những kết quả tốt đẹp hơn trong công việc.

Tài lộc: Tài vận không ổn định. Những khoản thu - chi của con giáp này có sự chênh lệch rõ, có thể rơi vào trạng thái túng thiếu nếu vẫn tiếp tục mua những món hàng đắt tiền, xa xỉ.

Tình cảm: Đường tình cảm thăng hoa. Người độc thân tìm được bạn đời phù hợp, người đã lập gia đình thì đời sống vợ chồng êm ấm và hòa thuận.

Trong ngày thứ 4 này nếu đi đâu bản mệnh ưu tiên hướng Hỷ thần: Hướng Tây Nam, và đó cũng là hướng Tài thần trong ngày.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo