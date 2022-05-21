Cuối ngày hôm nay 21/5: HUNG TINH tác động, những con giáp này dễ gặp rắc rối, kẻ tiểu nhân bày mưu tính kế, gia đạo bất an, đường tình trắc trở

Những ngày sắp tới đối với tuổi Tý thật sự không dễ thở một chút nào vì gia đình bạn đang xảy ra nhiều chuyện. Cuối ngày cảnh báo với Tuổi Tý rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Tý lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Tình duyên, cần thận trọng hơn, không nên hành động ngay mà hãy suy xét thấu đáo. Nhưng, bạn cần chú ý thời cơ, kẻo suy tính lâu sẽ hỏng việc.

Thứ Bảy này là một ngày không tốt với Tuổi Tý về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Những ngày sắp tới đối với tuổi Tý thật sự không dễ thở một chút nào vì gia đình bạn đang xảy ra nhiều chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Bảy 21/05/2022, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Hôm nay Tuổi Thìn có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình.

Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt. Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, Tuổi Thìn không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Thứ Bảy 21/05/2022, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Thìn phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Chiếu theo vận trình tử vi Thứ Bảy 21/05/2022 cho thấy Tuổi Thân sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Áp lực gây ra bởi những cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác bị dồn nén quá mức, Tuổi Thân sẽ trở nên khó kiểm soát bản thân, dễ dàng nổi nóng, cáu gắt đôi khi chỉ vì những việc không hề đáng bận tâm.

Tuổi Thân cần phải học cách vượt qua những nóng nảy nhất thời của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống, để mọi thứ diễn ra suôn sẻ dù cho ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của con giáp này trở nên tồi tệ hơn. Hãy dành thời gian để thư giãn, giúp cơ thể hồi phục, thay vì mải chạy theo tham vọng.

Tuổi Thân không nên qua lại với những người đã có gia đình thì hơn vì họ không dành tình cảm cho bạn đâu. Trong công việc chỉ vì sự hơn thua cá nhân mà bạn làm gì cũng khiến người khác ghét bỏ.

Tuổi Thân sẽ rất dễ gặp phải căng thẳng từ những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.