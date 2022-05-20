Cuối ngày hôm nay 20/5: Vận xui bám lấy, những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, đề phòng mất cắp, sự nghiệp tụt dốc, đào hoa cũng tàn héo

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 11:24

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 20/5, vận xui bủa vây những con giáp này, trắc trở đủ đường từ sự nghiệp đến tình duyên.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, tuổi Dậu cần thận trọng hơn trong mọi việc. Bên cạnh đó, hãy học cách nói năng từ tốn, chừng mực để không làm mất lòng người khác. Bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để hạn chế những thất thoát ngoài ý muốn.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối gian nan. Nhắc nhở con giáp này cần phải thận trọng hơn trong từng việc mình làm nếu không muốn bị vạ miệng, thị phi đeo bám.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đi xuống. Tình cảm vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân chính là bởi tâm trạng thay đổi thất thường của bản mệnh. Một người muốn giữ, người kia lại muốn phá nên xem ra rất khó để dung hoà tốt tình yêu này.

Cẩn trọng: Giận cá chém thớt là điều không nên làm, không ai xứng đáng gánh lấy cảm xúc tiêu cực của con giáp này.

Cuối ngày hôm nay 20/5: Vận xui bám lấy, những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, đề phòng mất cắp, sự nghiệp tụt dốc, đào hoa cũng tàn héo - Ảnh 1
Xem tử vi ngày mới cho thấy, tuổi Dậu cần thận trọng hơn trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có năng lực, kinh nghiệm lẫn trách nhiệm nhưng vận may lại chưa mỉm cười khiến công việc không được như ý muốn. Con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với hoạ xích mích, xung đột với cấp trên, đồng nghiệp.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động. Bản mệnh là người có năng lực, kinh nghiệm lẫn trách nhiệm nhưng vận may lại chưa mỉm cười khiến công việc không được như ý muốn. Con giáp này nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với hoạ xích mích, xung đột với cấp trên, đồng nghiệp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không được như ý muốn. Tuổi Ngọ vô tình khơi gợi lại vết thương tình cảm trong quá khứ khiến tình cảm gia đình trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân vì còn khép chặt lòng mình.

Cẩn trọng: Sự lơ là và mất tập trung dễ gây ra nhiều tai hoạ không mong muốn.

Cuối ngày hôm nay 20/5: Vận xui bám lấy, những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, đề phòng mất cắp, sự nghiệp tụt dốc, đào hoa cũng tàn héo - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ có năng lực, kinh nghiệm lẫn trách nhiệm nhưng vận may lại chưa mỉm cười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 20/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tý khó tránh khỏi những rắc rối phát sinh bất ngờ trong các mối quan hệ xã giao, tuy vậy bản mệnh sớm giải quyết được những rắc rối này.

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra hung cát đan xen. Khó tránh khỏi những rắc rối phát sinh bất ngờ trong các mối quan hệ xã giao. Nhưng bản mệnh sớm giải quyết được những rắc rối này.

Các cặp đôi sớm giải quyết được hiểu lầm trước đó, gắn bó hơn trước nhờ sự trân quý dành cho đối phương.

Cẩn trọng: Tránh chủ quan với chứng đau đầu hay các bệnh cũ tái phát.

Cuối ngày hôm nay 20/5: Vận xui bám lấy, những con giáp này cẩn trọng lời nói kẻo tai bay vạ gió, đề phòng mất cắp, sự nghiệp tụt dốc, đào hoa cũng tàn héo - Ảnh 3
Xem tử vi hôm nay thứ 6 ngày 20/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Tý khó tránh khỏi những rắc rối phát sinh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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