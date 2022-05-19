Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Những con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng êm xuôi, tiền vào túi ầm ầm, không sợ hết tiền tiêu, bản mệnh hạnh phúc ấm êm

Tâm linh - Tử vi 19/05/2022 13:29

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần này, con giáp nào may mắn không ai sánh bằng, làm việc gì cũng có thần phật che chở, thuận lợi hanh thông.

Tuổi Dần

Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Dần có 2 ngày cuối tuần nhiều điều tốt lành. Cát thần này giúp vận trình tình duyên tươi sáng, nhiều niềm vui hứa hẹn. Bản mệnh có nhiều thời gian bên gia đình, giành cho những người mình yêu thương sự quan tâm chăm sóc mà trước đó do quá bận rộn nên khó có thể có được.

Người còn độc thân hãy năng đi chơi với bạn bè nhiều hơn nữa nhé. Cơ hội tìm thấy được định mệnh của đời mình trong ngày này của bạn là rất cao. Đừng ngần ngại nếu có ai đó nói bạn quá chủ động tìm kiếm tình yêu, bởi suy cho cùng cuộc đời này đâu có ai sống được thay mình.

Lại thêm Thiên Tài nâng đỡ, những chú Hổ được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

Về sức khỏe: Hôm nay tử vi cảnh báo cơ thể của bạn yếu nên không có sức đề kháng tốt trước thay đổi của thời tiết.

Giờ tốt trong ngày: 12h – 15h

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Những con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng êm xuôi, tiền vào túi ầm ầm, không sợ hết tiền tiêu, bản mệnh hạnh phúc ấm êm - Ảnh 1
Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Dần có 2 ngày cuối tuần nhiều điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày này, tuổi Mão được quý nhân Lục Hợp nâng bước dẫn đường, việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn, thậm chí có thể nói là bản mệnh khá may mắn trong việc kiếm tiền nữa. Việc hợp tác làm ăn khá thuận buồm xuôi gió. Hãy chớp cơ hội này mà thu lợi về tay nhé.

Chẳng những thế, bản mệnh còn được cát thần này hỗ trợ không ít ở phương diện sự nghiệp, nhờ thế mà vận trình khởi sắc không ngừng, may mắn liên tiếp kéo đến. 2 ngày cuối tuần dù có gặp phải khó khăn thì tuổi Mão cũng đều có thể thuận lợi hóa giải nhờ biết cách lợi dụng các mối quan hệ sẵn có để làm lợi cho mình.

Đường tình duyên vượng sắc, bản mệnh được người ấy quan tâm và chăm sóc tận tình. Tình cảm ngọt ngào khiến cho bao mệt mỏi trong cuộc sống bận rộn dường như cũng tan biến, chỉ còn lại tình yêu mà thôi.

Về sức khỏe: Bạn nên cẩn thận các bệnh ngoài da vào mùa hè.

Giờ tốt trong ngày: 11h – 13h

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Những con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng êm xuôi, tiền vào túi ầm ầm, không sợ hết tiền tiêu, bản mệnh hạnh phúc ấm êm - Ảnh 2
Ngày này, tuổi Mão được quý nhân Lục Hợp nâng bước dẫn đường, việc tìm kiếm tài lộc không quá khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có Thiên Ấn tác động, người tuổi Thìn có một cuối tuần làm việc suôn sẻ, mọi kế hoạch đều tiến triển đúng như dự định. Bạn sẽ được trao những cơ hội có tác động tích cực đến công việc hiện tại và đường phát triển trong tương lai. Hãy tận dụng chúng thật tốt, bởi không phải lúc nào thời cơ cũng bày ra sẵn.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm được coi là tạm ổn. Các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa. Vợ chồng dù có bận rộn tới đâu nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ, nên bản mệnh cũng được đỡ đần phần nào.

Trong 2 ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Về sức khỏe: Bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình đi vì đang có dấu hiệu suy yếu rồi đó.

Giờ tốt trong ngày: 13h – 15h

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Những con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng êm xuôi, tiền vào túi ầm ầm, không sợ hết tiền tiêu, bản mệnh hạnh phúc ấm êm - Ảnh 3
Nhờ ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm được coi là tạm ổn. Các mối quan hệ duy trì ở mức hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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