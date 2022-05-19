Đúng 12h hôm nay 19/5: TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, những con giáp này một bước lên mây, vận khí tăng cao, may mắn hơn người, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tình cảm: Nhờ có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của người tuổi Thân độc thân, đặc biệt là nữ mệnh có nhiều điểm sáng. Bạn có cơ hội được làm quen với một vài đối tượng triển vọng. Nếu biết mở lòng mình hơn, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ hứa hẹn. Tình duyên tương đối suôn sẻ. Hai bạn tâm sự nhiều với nhau, tình cảm đôi bên được cải thiện.

Công việc tốt, được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao. Thành tích trong công việc cũng được lãnh đạo đánh giá tốt. Hôm nay tuổi Thân gặp thần sát là Chính Ấn, tốt cho người có chức vụ trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới, đúng với phương hướng mà bản mệnh đang có ưu thế.

Màu sắc may mắn: Đỏ thẫm, tím

Nhờ có Chính Tài cát tinh chiếu mệnh mà nhân duyên của người tuổi Thân độc thân, đặc biệt là nữ mệnh có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình duyên, bạn không hứng thú làm quen người khác phái. Để thoát kiếp độc thân, bạn cần chủ động tiếp xúc người khác phái.

Công việc hôm nay khá tốt, bạn có thể hết lòng xử lý công việc, giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết những vấn đề khúc mắc. Điều này giúp bạn có được thiện cảm của mọi người xung quanh.

Hôm nay có Thương Quan tọa mệnh, là ngày tốt để bạn có thể làm những việc lớn, những việc mình đã ấp ủ bấy lâu nay. Nhưng thần sát này cũng khiến người tuổi Dần khá kiêu ngạo và ương bướng. Đây sẽ là áp lực vô hình đặt lên con người tài hoa của bạn.

Con số may mắn: 14, 34, 39.

Màu sắc may mắn: Nâu đậm, xám nhạt.

Công việc hôm nay khá tốt, bạn có thể hết lòng xử lý công việc, giúp đỡ đồng nghiệp giải quyết những vấn đề khúc mắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc, Thìn siêng năng, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao nhưng lại là người không nổi bật trong mắt lãnh đạo. Bạn cần biết cách thể hiện những việc đã làm được để tạo ấn tượng với cấp trên.

Tài vận, sắp tới bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp bất ngờ từ công ty, thu nhập vì thế mà tăng lên.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng khá tốt đẹp trong ngày có Chính Tài như hôm nay. Người độc thân có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp với mình qua những buổi gặp gỡ, tụ họp bạn bè. Sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai người khiến tình cảm nảy sinh một cách nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của không ít người.

Con số may mắn: 3, 24, 37

Màu sắc may mắn: Đỏ đậm, cam, bạc

Tài vận, sắp tới bạn sẽ nhận được khoản trợ cấp bất ngờ từ công ty, thu nhập vì thế mà tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.