Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Vận may đến ngõ, những con giáp này hứng trọn điềm lành, xui rủi tan biến, một bước lên mây, tình - tiền thăng hạng vô biên

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 14:27

Tử vi dự đoán 2 ngày cuối tuần, vận may tìm đến ngõ nhà, những con giáp này thăng hạng chỉ sau một đêm, tiền chất đầy két, tình duyên rộng mở.

Tuổi Sửu

 

Tử vi cuối tuần cho thấy, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập cho mình vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này.

Có tài tinh che chở, con giáp này đón tín hiệu vượng tài đáng mừng. Những người làm công ăn lương có thể nhận được các khoản tiền thưởng, hoa hồng bên cạnh thu nhập chính nhờ sự chăm chỉ và nhạy bén của mình.

Trong khi đó, người theo nghiệp kinh doanh rất biết lựa thời cơ buôn bán nên tài vận tăng tiến. Trong khi đối thủ còn đang loay hoay thì con giáp này đã tìm ra đường đi nước bước phù hợp, tranh thủ được lợi thế dẫn đầu.

Vận trình tình cảm trong tuần khá bình ổn, không có nhiều dấu hiệu thăng hoa mà vẫn tiếp tục giữ ở mức hài hòa. Dù hai người không xảy ra mâu thuẫn gì lớn nhưng mối quan hệ có dấu hiệu nhạt nhòa, cần hâm nóng kịp thời.

Cẩn trọng: Bản mệnh bị bạn bè đối xử có phần khác biệt.

Con số may mắn: 2, 5

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Vận may đến ngõ, những con giáp này hứng trọn điềm lành, xui rủi tan biến, một bước lên mây, tình - tiền thăng hạng vô biên - Ảnh 1
Tử vi cuối tuần cho thấy, người tuổi Sửu có nhiều cơ hội gia tăng thu nhập cho mình vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cũng là một trong những con giáp phát tài cuối tuần này, tuổi Tuất có những biến động rõ ràng ở phương diện tài chính, rất may là tất cả đều theo chiều hướng tốt đẹp.

Con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn, kiếm tiền trong tầm tay, việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ngay cả những hạng mục bạn không đặt nhiều kỳ vọng cũng có thể mang đến cho bạn thành công bất ngờ.

Chỉ cần khéo quan sát biến động thị trường để điều chỉnh kế hoạch của mình thì chắc chắn tài lộc sẽ đổ ào ào về túi.

Sao chủ đào hoa xuất hiện giúp người độc thân thấy nhân duyên khác phái của mình vượng hơn hẳn. Con giáp này dễ dàng thu hút sự chú ý của đối phương, vì thế nếu có cảm tình với ai thì đừng ngại tấn công, chủ động kết nối quan hệ.

Cẩn trọng: Con giáp này dù sao cũng đã có nhiều sự chuẩn bị trong tương lai nhưng vẫn bị phá hỏng.

Con số may mắn: 21, 35

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Vận may đến ngõ, những con giáp này hứng trọn điềm lành, xui rủi tan biến, một bước lên mây, tình - tiền thăng hạng vô biên - Ảnh 2
Con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn, kiếm tiền trong tầm tay, việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tị cũng là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này. Chờ mong cả tuần, nhưng phải đến cuối tuần thì tài vận của những chú Rắn mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 21/5/2022 này, điềm báo tử vi cho thấy đường tài vận của tuổi Tị tăng tiến không ngừng, tài lộc hanh thông. Người làm công ăn lương ngoài công việc chính thì nay có thêm việc phụ, kiếm tiền bằng chính tài năng của mình, thu nhập nhanh chóng được cải thiện.

Trong khi đó, những người theo nghiệp buôn bán cũng có một ngày làm ăn phát tài phát lộc, giành được thành công trong việc kinh doanh của mình. Cũng bởi con giáp này biết chắt lọc thông tin, đón đầu xu hướng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nên không lo vắng khách.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ trong tuần này cũng có nhiều khởi sắc. Nếu con giáp này đang muốn bắt đầu mối quan hệ thì đây cũng là cơ hội tuyệt vời để xích lại gần hơn với đối phương, tạo dựng những phút lãng mạn, tình cảm.

Cẩn trọng: Bản mệnh lo lắng nhiều nên dễ mắc bệnh về tâm lý.

Con số may mắn: 11, 16

Tử vi 2 ngày cuối tuần ( 21 - 22/5 ): Vận may đến ngõ, những con giáp này hứng trọn điềm lành, xui rủi tan biến, một bước lên mây, tình - tiền thăng hạng vô biên - Ảnh 3
Tuổi Tị cũng là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 18h hôm nay 20/5: THẦN TÀI 'điểm mặt gọi tên' những con giáp may mắn này, cầu được ước thấy, tiền đổ đầy túi, đào hoa rộng mở

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