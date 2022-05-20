Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/5: Những con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường sự nghiệp, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng trắc trở, tình duyên lận đận, bất ổn

Tâm linh - Tử vi 20/05/2022 13:28

Đúng 12 ngày mai 21/5, những con giáp này cẩn thận xui rủi đủ đường, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, tiểu nhân hãm hại, sự nghiệp xuống dốc.

Tuổi Sửu

Kiếp Tài dự báo ngày mai không phải là một ngày quá dễ dàng với tuổi Sửu, tuy nhiên chúng lại có tính then chốt, ảnh hưởng lớn đến con đường mà bạn đi trong tương lai. Vậy thì hãy cố gắng giữ cho mình một tư duy và hành động thật chủ động, tích cực nhé.

Theo tử vi con giáp, Sửu khó tập trung vào công việc khi có nhiều lời đồn thổi về bạn tại nơi làm việc, vì vậy mà công việc của bạn không được như ý muốn. Tuổi Sửu có thể gặp một vài khó khăn trong công việc. 

Thu nhập không ổn định, Sửu nên siết chặt chi tiêu hơn nữa, nếu không bạn dễ rơi vào cảnh vay mượn vào cuối tháng.

Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra mâu thuẫn tới mức đường ai nấy đi, người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người bạn thích.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/5: Những con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường sự nghiệp, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng trắc trở, tình duyên lận đận, bất ổn - Ảnh 1
Kiếp Tài dự báo ngày mai không phải là một ngày quá dễ dàng với tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn diễn ra không mấy thuận lợi, bạn dễ bị phân tâm bởi yếu tố ngoại cảnh, khiến hiệu suất làm việc bị ảnh hưởng. Những khó khăn liên tục xảy ra khiến bạn trở tay không kịp.

Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình nhưng Thìn lại có xu hướng tiêu tiền để mua vui, dù vậy tâm trạng của bạn vẫn không được cải thiện tí nào mà chỉ thấy túi tiền cạn đi trông thấy.

Chuyện tình cảm ảm đạm, có nhiều rắc rối xảy ra giữa các cặp đôi, bạn nên bình tĩnh lại để cùng đối phương nói chuyện, giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Hỏa khắc Kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia vì những quan điểm bất đồng trong cuộc sống.

Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất, bạn nên khéo léo tìm cách tạm dừng cuộc nói chuyện để tránh việc đôi bên vô tình nói lời tổn thương lẫn nhau.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/5: Những con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường sự nghiệp, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng trắc trở, tình duyên lận đận, bất ổn - Ảnh 2
Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình nhưng Thìn lại có xu hướng tiêu tiền để mua vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ gặp họa Thương Quan trong ngày này khiến vận trình của bạn không được tươi sáng cho lắm. Bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói để không gây xích mích, đấu khẩu với người xung quanh vì những phút thiếu kiềm chế.

Hôm nay con giáp này cần chú tâm hơn nữa trong công việc. Bạn để quá nhiều chuyện ngoài lề khiến cho mình phân tâm và không còn đủ sức tập trung vào công việc của mình nữa. Đây là điều rất nguy hiểm, khi mà bạn tự tay khiến cho công việc của mình sụp đổ.

Thủy khắc Hỏa cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn bởi hai bên thường xuyên có những ý kiến trái ngược nhau. Đôi bên đều nên học cách lắng nghe, không nên giữ mãi những quan điểm cố hữu của mình.

Đồng hồ điểm 12h ngày mai 21/5: Những con giáp này cẩn thận kẻ tiểu nhân gáng đường sự nghiệp, xui rủi bủa vây, làm việc gì cũng trắc trở, tình duyên lận đận, bất ổn - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ gặp họa Thương Quan trong ngày này khiến vận trình của bạn không được tươi sáng cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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