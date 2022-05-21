Tử vi 2 ngày đầu tuần ( 23 - 24/5 ): Những con giáp này phúc khí tràn đầy, vượng khí tăng cao, tiền đổ ầm ầm vào túi, tình duyên có bước tiến triển, cực kì viên mãn hạnh phúc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn.

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Hữu bật chủ về giúp đỡ, phò tá cho thấy bản mệnh rất được lòng mọi người và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ bạn khi cần. Nếu có khó khăn cứ thẳng thắn nói ra và hỏi xin lời khuyên của người ta nếu có thể. Biết đâu bạn có được chỉ dẫn quý giá giúp rút ngắn con đường tới thành công thì sao.

Nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Quan trợ giúp những người tuổi Mùi với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Bạn được tiếp xúc với nhiều cơ hội khẳng định bản thân, được cấp trên cất nhắc lên những vị trí xứng đáng hơn.

Người có chức có quyền thường nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới và mọi người xung quanh. Bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể phát triển nhanh chóng, tạo cơ hội cho nhiều người khẳng định bản thân.

Chính Quan tương trợ cho công việc của người tuổi Mùi thuận lợi, hanh thông từ đầu tuần, nhìn chung không phải lo lắng gì nhiều khi mọi thứ đã đều nằm trong kế hoạch ngắn hạn, dài hạn của bạn rồi.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong vấn đề cuộc sống.

Chính Quan trợ giúp những người tuổi Mùi với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất tiến triển thuận lợi trong 2 ngày đầu tuần nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng.

Chính Ấn mang cho bản mệnh sức sáng tạo để có thể xử lý được khối lượng công việc lớn, giờ đây nếu ai đó phủ nhận công sức hay chê bai bạn cũng không có ý nghĩa nữa rồi. Chính bạn đã nhận ra sức mạnh của mình nên cảm thấy không cần quá quan tâm đến họ nữa.

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày này, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bạn gặp Hỷ Thần và hướng Đông sẽ giúp bạn gặp được Tài Thần.

Chính Ấn mang cho bản mệnh sức sáng tạo để có thể xử lý được khối lượng công việc lớn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo