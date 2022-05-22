Tử vi cuối ngày mai 23/5: Xui rủi bám lấy, những con giáp này ra đường đề phòng mất cắp, cẩn trọng lời nói, kẻ xấu gáng đường, sự nghiệp lao dốc, đường tình bất ổn

Ngày mai người tuổi Dần vất vả sẽ phải làm việc mọi việc một mình. Tuy nhiên, dù xung quanh không có ai chủ động giúp đỡ bạn đi nữa, bạn cũng phải chủ động làm việc, chớ tốn thời gian than thân trách phận.

Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà nản chí. Khi công việc gặp phải nhiều vướng mắc, hãy từ tốn xử lý từng vấn đề một, rồi bạn sẽ tìm ra hướng đi chính xác cho mình.

Để tăng hiệu quả công tác, một khi đã bắt tay vào công việc gì, bản mệnh không nên lơ đãng hoặc cố tình làm cẩu thả cho xong. Thái độ nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc dễ khiến bạn mắc phải sai sót, thậm chí phải bắt đầu mọi việc lại từ đầu.

Hơn nữa, mọi việc không tiến triển theo dự đoán cũng là lời cảnh báo để bạn làm mọi thứ cẩn thận hơn, chu đáo hơn cho những lần tiếp theo.

Ngũ Quỷ Hung tinh cho thấy có điềm gây hại sức khỏe của bản mệnh. Có thể vì bạn tập trung cho công việc suốt thời gian dài vừa qua mà quên dành thời gian để chăm sóc bản thân. Hãy nghỉ ngơi, giữ sức nếu cần thiết.

Ngày mai người tuổi Dần vất vả sẽ phải làm việc mọi việc một mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc bận rộn khiến người tuổi Ngọ đau đầu suy nghĩ cả ngày. Tuy nhiên, khi vượt qua được giai đoạn này, thành quả lao động mới sẽ mỉm cười với bản mệnh.

Con giáp này khó kiểm soát các cảm xúc tiêu cực, dẫn đến lời qua tiếng lại với các thành viên trong gia đình. Trong chuyện tình cảm, đừng trở nên quá mù quáng, gượng ép đối phương. Điều đó sẽ khiến mối quan hệ trở nên ngột ngạt.

Thời điểm này, có thể kẻ xấu sẽ còn tranh thủ cơ hội để gieo rắc thị phi về bạn. Điều quan trọng là bạn biết rõ mình là ai, tập trung làm những việc mình cần làm, sau đó, sự thật sẽ chứng minh sự trong sạch của bạn.

Ảnh hưởng của Đại hao khiến bản mệnh có cảm giác tiền tiêu như nước và hầu hết chúng là những khoản ngoài kế hoạch. Có điều, đừng quá buồn khi một số khoản tiết kiệm cũng bắt đầu phải mang ra sử dụng, miễn bạn có kế hoạch bù đắp sớm số tiền này thì không có gì phải lo lắng cả.

Con giáp này khó kiểm soát các cảm xúc tiêu cực, dẫn đến lời qua tiếng lại với các thành viên trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão không thể kiểm soát tốt tâm trạng, cảm xúc khiến công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chuyện tài lộc cũng chưa có biến chuyển nào đáng kể. Có lẽ định hướng của bạn đã không còn phù hợp với tình hình thị trường hiện tại. Con giáp này cần dành thời gian để quan sát biến động, đánh giá đúng bản thân và tìm ra hướng đi mới.

Về khía cạnh tình cảm, bản mệnh càng nuôi nhiều hi vọng càng thất vọng, tất cả là vì bạn hay tuyệt đối hóa mọi thứ quá mà thôi. Thay vì chờ người đó quan tâm thì bạn nên biết tìm niềm vui cho mình trước nhé.

Ảnh hưởng của Thiên Cẩu hung tinh gây hại cho sức khỏe nên bản mệnh cảm nhận rõ bản thân không thể làm việc quá lâu vì thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Để lấy lại năng lượng, bạn nên dành thời gian cuối tuần để nghỉ ngơi bên cạnh gia đình.

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão không thể kiểm soát tốt tâm trạng, cảm xúc khiến công việc cũng bị ảnh hưởng ít nhiều - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chât chiêm nghiệm, tham khảo.