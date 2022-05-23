Đồng hồ điểm 12h hôm nay 23/5: Những con giáp này trúng số đổi đời, vận khí tăng ngùn ngụt, tiền chất như núi, công danh rạng rỡ, thăng quan tiến chức, tình duyên tiến triển, viên mãn thăng hoa

Hôm nay tài lộc tăng tiến, tiền thưởng hậu hĩnh, gặp nhiều may mắn về tài lộc, họ dễ dàng thu được lợi nhuận từ những dự án hợp tác, đồng thời cũng dễ được người lớn tuổi quan tâm hay tặng quà để có lợi cho bản thân.

Hôm nay vận trình tình cảm rất được quý nhân phù trợ, có sự tiếp xúc thân thiết với người mình yêu, người độc thân có cơ hội gặp được chân ái.

Con số may mắn: 3, 21

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Vận trình tử vi hôm nay của người tuổi Mão khá khởi sắc, có vận may tiền bạc, công việc suôn sẻ hanh thông, đào hoa vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay đường tình duyên được cải thiện, được người yêu quan tâm chu đáo nồng nhiệt hơn. Người độc thân dễ gặp được người điềm đạm, thực dụng và cũng dễ thu hút sự chú ý của đối phương, có lợi cho tình cảm phát triển.

Vận trình công việc hôm nay khá chung chung, thuận lợi trong việc phối hợp với cấp trên, dễ dàng có được cơ hội phát triển, có lợi cho việc đánh giá thành tích, nhưng cũng có nhiều áp lực từ đồng nghiệp, ý thức bản thân kém, rất dễ bị phân tâm.

Thiên Tài nâng bước, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Đặc biệt, nếu bạn là người dành thời gian cho các công việc tay trái thì nay là lúc bạn nhận được tiền công xứng đáng. Thậm chí, có một vài người may mắn đến mức nhận được tiền nhờ vào may mắn của mình.

Con số may mắn: 4, 6

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Hôm nay đường tình duyên được cải thiện, được người yêu quan tâm chu đáo nồng nhiệt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tổng thể vận trình tử vi hôm nay của người tuổi Thân tăng tiến, kết bạn gặp nhiều may mắn.

Vận trình tình cảm đi ngang, khi đã yêu thì nên nhường nhau, nhẫn nhịn đối phương một chút để hài hòa mối quan hệ. Người độc thân nhân duyên không lý tưởng, dễ bị hiểu lầm vì tự cho mình là quan trọng, không có lợi cho đột phá trong tình cảm.

Kim sinh Thủy cho thấy người ấy đang dành cho bạn tình cảm chân thành. Con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng, bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng.

Vận trình công việc hôm nay thăng hoa, có thể từng bước đạt được thành quả, có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, đánh giá năng lực nhưng với điều kiện là phải chăm chỉ và chăm chỉ..

Con số may mắn: 2, 4

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Tổng thể vận trình tử vi hôm nay của người tuổi Thân tăng tiến, kết bạn gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.