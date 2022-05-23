Cuối ngày hôm nay 23/5: Cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, TOP 3 con giáp này vận khí lên hương, tài khoản nhảy số ầm ầm, sự nghiệp như diều gặp gió, tình cảm hòa hợp, sung túc vô biên

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Hai 23/05/2022 này, Tuổi Thìn đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Thìn có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới.

Tuổi Thìn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Thậm chí, dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm bản mệnh chùn bước. Con giáp này biết đây là thời điểm để mình ghi điểm trong mắt mọi người.

Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Tuổi Thìn đạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Tỵ trong hôm nay, Thứ Hai 23/05/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Tỵ.

Không những thế, Thứ Hai này Tuổi Tỵ còn có lộc ăn uống lắm nhé. Bạn đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, phúc lộc dồi dào nên cảm thấy tinh thần phấn chấn, tươi vui cả một ngày. Một phần là do tính cách bạn thoáng đạt, tích cực nên mới được nhiều người quý mến như vậy đấy.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Thân

Các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày Thứ Hai 23/05/2022 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Dần đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Dần có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn.

Tuổi Dần là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Con giáp này hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng chứ chẳng phụ thuộc vào riêng mình ai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Hợi

Công việc làm ăn của Tuổi Dần đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.