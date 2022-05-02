Tử vi 10 ngày tới (2/5-11/5), đẩy lùi điềm xấu, đón nhận điềm lành, những con giáp sau sự nghiệp 'phất như Rồng', số mệnh như ý, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 04:44

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp 'phất như Rồng', số mệnh như ý, đào hoa vây quanh trong 10 ngày liên tiếp tới.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có đức tính tốt, phúc khí vô tận, nhờ vậy mà cũng hưởng phúc vô tận. Bạn cũng rất tinh tế, quan tâm đến từng chi tiết với mọi người và mọi vật xung quanh, và thậm chí họ còn nghiêm khắc với bản thân mình hơn. Những người tuổi Dậu vốn là người hay truyền cảm hứng, họ luôn tỏa ra một năng lượng tích cực, mang trong mình ánh sáng của sự tự tin, tuân theo nguyên tắc bên trong của mình và không bao giờ khiến những người xung quanh thất vọng.

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này được ơn trên chiếu cố, ban cho nhiều phước lành, làm việc gì cũng dễ dàng thăng hoa vang dội. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội để thăng hoa, cuối năm nay có khả năng đổi đời nhờ một quyết định. 

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Người tuổi Dậu có đức tính tốt, phúc khí vô tận, nhờ vậy mà cũng hưởng phúc vô tận - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Trong 10 ngày nữa, người tuổi Hợi càng chuyên tâm vào công việc bao nhiêu thì thành công cũng sẽ rực rỡ bấy nhiêu. Bên cạnh đó, bạn luôn có nhiều quý nhân phù trợ, mang đến nhiều cơ hội tốt, hy vọng thời gian tới sẽ tăng thu nhập, những khó khăn sẽ được giải quyết, mọi việc suôn sẻ bất ngờ.

Đây cũng là khoảng thời gian mang lại nhiều mối nhân duyên bất ngờ cho tuổi Hợi. Bạn sẽ cảm nhận được đời sống cá nhân của mình có thêm nhiều màu sắc thú vị. Trong tuần, bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh, đặc biệt nếu bạn còn đang độc thân bạn sẽ gặp được một người tâm đầu ý hợp.

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Người tuổi Hợi càng chuyên tâm vào công việc bao nhiêu thì thành công cũng sẽ rực rỡ bấy nhiêu - Ảnh: Internet

Tuổi Thân 

Người tuổi Thân vốn rất tốt bụng với những người xung quanh, luôn quan tâm đến người khác và giúp đỡ người khác ngay cả khi họ cần sự giúp đỡ. Sự nhiệt tình của bạn được xếp vào loại tuyệt vời nhất, họ sống có tình nghĩa và không bao giờ để ai chịu thiệt thòi vì mình. Chính vì tuổi Thân biết giữ mối quan hệ tốt nên đã giành được sự yêu mến của mọi người, nhờ vậy mà cuộc sống cũng ngày càng may mắn hơn. 

Bạn mạnh mẽ, mạnh dạn đối mặt với khó khăn thử thách, nhờ vậy mà vượt qua một cách ngoạn mục. Do đó, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn. Có thể kết bạn tốt trong công việc, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình êm đẹp, tận hưởng cuộc sống tự do, dễ dàng.

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Người tuổi Thân giành được sự yêu mến của mọi người, nhờ vậy mà cuộc sống cũng ngày càng may mắn hơn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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