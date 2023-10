Tử vi 10 ngày tới (2/5-11/5), đẩy lùi điềm xấu, đón nhận điềm lành, những con giáp sau sự nghiệp 'phất như Rồng', số mệnh như ý, đào hoa vây quanh

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này được ơn trên chiếu cố, ban cho nhiều phước lành, làm việc gì cũng dễ dàng thăng hoa vang dội. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được cơ hội để thăng hoa, cuối năm nay có khả năng đổi đời nhờ một quyết định.

Người tuổi Hợi càng chuyên tâm vào công việc bao nhiêu thì thành công cũng sẽ rực rỡ bấy nhiêu - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn rất tốt bụng với những người xung quanh, luôn quan tâm đến người khác và giúp đỡ người khác ngay cả khi họ cần sự giúp đỡ. Sự nhiệt tình của bạn được xếp vào loại tuyệt vời nhất, họ sống có tình nghĩa và không bao giờ để ai chịu thiệt thòi vì mình. Chính vì tuổi Thân biết giữ mối quan hệ tốt nên đã giành được sự yêu mến của mọi người, nhờ vậy mà cuộc sống cũng ngày càng may mắn hơn.

Bạn mạnh mẽ, mạnh dạn đối mặt với khó khăn thử thách, nhờ vậy mà vượt qua một cách ngoạn mục. Do đó, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn. Có thể kết bạn tốt trong công việc, sự nghiệp suôn sẻ, gia đình êm đẹp, tận hưởng cuộc sống tự do, dễ dàng.

Người tuổi Thân giành được sự yêu mến của mọi người, nhờ vậy mà cuộc sống cũng ngày càng may mắn hơn - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.