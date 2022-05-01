Kể từ ngày 2/5, Thần Tài dìu dắt, quý nhân nâng bước, những con giáp sau 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công danh thăng tiến, nhập hội đại gia bạc tỷ

Mối quan hệ tình cảm dù không có sự thăng hoa trong thời gian này nhưng bạn lại thích sự ổn định như hiện tại hơn. Tình cảm lúc thăng lúc trầm, lúc ngọt lúc nhạt là điều bạn đã có sự chuẩn bị. Miễn là cả hai đều hướng về nhau thì không có gì phải lo lắng cả.

Kể từ ngày 2/5, thần Tài luôn chiếu cố bên cạnh người tuổi Dần. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn ngày càng thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn này sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng thành công sau ngày 2/5. Trong thời gian tới, nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, thậm chí có phát tài, thăng hoa vượt trội. Bạn càng trong những hoàn cảnh khó khăn họ lại càng dễ dàng có thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy, tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở.

Về vận trình tình cảm, các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng được cải thiện đáng kể nhờ tìm thấy tiếng nói chung.

Người tuổi Tỵ sẽ được thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc sẽ càng thành công - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dễ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về trong túi kể từ ngày 2/4 âm lịch. Bản mệnh không cần phải quá vất vả như mọi người xung quanh nhưng vẫn có thể rủng rỉnh tiền tiêu, không lo túng thiếu. Thậm chí, một số người còn có thể phát tài dựa vào may mắn, có thể là trúng số, cũng có thể là những khoản đầu tư nằm im trước đây bỗng sinh lợi nhuận.

Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có khoảng thời gian vui vẻ, sống thoải mái bên những người thân yêu. Nhiều người sẽ gặp lại gia đình, người thân sau khoảng thời gian xa cách.

Người tuổi Thân dễ tìm ra hướng phát triển mới phù hợp với mình, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ầm ầm về trong túi - Ảnh: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.